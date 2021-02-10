iPhone Photography Awards 2021: лучшие фото на iPhone сняты на старые модели

141

Давно ведутся споры о том, можно ли создавать фотошедевры на смартфоны. Apple уверена что да, естественно, если делать их при помощи iPhone. Она даже организовала ежегодную премию iPhone Photography Awards, победители которой доказывают своими работами, что лучшая камера — та, что у вас в кармане.

На днях были объявлены победители iPhone Photography Awards 2021 и надо отдать им должное, что их снимки впечатляют. Всего в конкурсе приняли участие тысячи пользователей из 140 стран мира. Любопытен тот факт, что было выбрано 54 победителя и только семь из них снимали на модели линейки iPhone 12. Актуальные флагманы Apple взяли всего лишь несколько первых мест в таких категориях как Портрет, Путешествие и Натюрморт, а также стали вторыми в категориях Панорама, Люди и Абстракция. И все это исключительно Pro-версии.

Гран-при взял Иштван Керекеш с фото «Трансильванских пастухов в Румынии», а создал он его на iPhone 7, который вышел пять лет назад. Звание же фотограф года и первое место досталось Шаран Шетти, со снимком, демонстрирующим человека с конем.

Результаты конкурса лишь подчеркивают тот факт, что для того, чтобы создать отличный снимок вовсе не обязательно покупать самый навороченный флагман, чьи фотовозможности не ушли далеко от предшественников. Обладание новейшим топовым устройством еще не гарантирует того, что снимки на его камеру будут настоящими шедеврами. Многое зависит от самого фотографа, умения выхватывать моменты из потока времени, поймать эмоцию и состояние, а также создать фоточку с нужного ракурса.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿

Источник: phonearena