iQOO 12 станет первым смартфоном на Snapdragon 8 Gen 3

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Благодаря срокам выхода флагман IQOO первым получит Quallcom Snapdragon Gen 3

На днях известный инсайдер Digital Chat Station заявил, что следующий флагманский чип от Quallcom Snapdragon Gen 3 выйдет чуть раньше, чем через год после предшественника. Во-первых, это означает продолжение тенденции к сокращению сроков выхода новых чипов. А во-вторых, этот момент важен в свете его новой публикации, в которой он размышляет о конфигурации iQOO 12.

Как бы нечаянно он приписал ему чипсет Snapdragon 8 Gen 3, тем самым дав понять, что Vivo намерена избежать полугодового цикла выпуска флагманов iQOO, а значит серия iQOO 12 выйдет ближе к концу осени. А еще автор упомянул 200-Вт зарядку в базовом iQOO 12. Также предполагается использование 144-Гц 2K-экрана LTPO с высокой частотой ШИМ, 16 ГБ оперативной памяти и кастомного 50-Мп сенсора Sony IMX866VCS. И хотя он сам написал в начале своего поста, что это всего лишь слепая догадка, мы все понимаем, что инсайдеры такого уровня просто так ничего не пишут.

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Источник: weibo