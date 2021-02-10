iQOO 3s должен стать конкурентом Poco F3

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Характеристики iQOO 3s рассекретили

Буквально вчера в сети появилась информация, что готовится к выходу iQOO 3s, а сегодня мы уже знаем практически все его характеристики. В очередной раз за это спасибо сайту сертификационного ведомства TENAA, где были замечены сведения о еще непредставленном смартфоне. Нам остается только узнать дату премьеры и ценник, а также увидеть дизайн новинки.

Главное отличие iQOO 3s от предшественника — аппаратная платформа Snapdragon 870. Небольшой шажочек в сторону увеличения мощности. Смартфон получит 6/8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64/128/256 Гб.

iQOO 3

Переднюю панель займет OLED‑дисплей диагональю 6,57 дюйма разрешением FullHD+ (2408х1080 точек). Частота обновления экрана не названа, по, предполагается, что она составит не менее 120 Гц. Здесь же встроили фронталку на 16-мегапикселей. Основная камера iQOO 3s трехкомпонентная: 64 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составила 4430 мАч и есть поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Поставляться iQOO 3s будет с операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой OriginOS. Весит новинка 194,8 грамм при габаритах корпуса 163,97х75,53х8,93 мм.

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Источник: Gizmochina