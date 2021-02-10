iQOO Neo 3 прокачают. Готовится к выходу iQOO Neo 3s

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iQOO Neo 3s предложит чип Snapdragon 870 и быструю 44-ваттную зарядку

В апреле прошлого года был представлен iQOO Neo 3, который предложил флагманский чип Snapdragon 865 и дисплей с частотой обновления 144 Гц, а сам производитель позиционировал его как доступный геймерский смартфон. Спустя год компания решила выпустить его усовершенствованную версию и подробности о iQOO Neo 3s появились в сети благодаря известному сетевому информатору Мукул Шарму. Хотя есть источники, которые говорят о том, что этот смартфон может выйти на рынок как iQOO Neo 5 Youth (Lite).

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Новинка получила модельный номер V2118A и в основу ее должны положить платформу Snapdragon 870. Ожидается, что iQOO Neo 3s получит 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб и быструю зарядку мощностью 44 Вт. Все прочие характеристики новинки на данный момент неизвестны.

Напомним, что iQOO Neo 3 обладает постоянной памятью UFS 3.1, системой жидкостного охлаждения, стереодинамиками и аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой. Диагональ дисплея составила 6,57 дюйма разрешением 2408х1080 точек, предложили фронтальную камеру на 16-мегапикселей и основную 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а также дактилоскопический датчик на боковой грани. В Китае за iQOO Neo 3 просили от $380.

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Источник: mysmartprice