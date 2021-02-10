iQOO 8: для флагмана топовый дисплей и ультрабыструю зарядку

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iQOO 8 предложит один из лучших экранов в индустрии и зарядка смартфона будет происходить почти молниеносно

На 4 августа назначена премьера флагманов iQOO 8 и iQOO 8 Pro, которые могут стать первыми смартфонами с системой на чипе Snapdragon 888+. Помимо аппаратной платформы, подоспели слухи, касающиеся емкости аккумулятора iQOO 8, а также какой дисплей ждать от него.

В частности, сообщается, что экран у флагмана будет самый топ. Обещают 10-битную матрицу с технологией LTPO, и она будет адаптировать частоту обновления под тот контент, который отображается на дисплее. Переменная частота обновления пригодится для того, чтобы увеличить время работы устройства и уменьшить жор батарейки.

Разрешение предложат QuadHD+, и частота обновления составит 120 Гц. Можно не сомневаться, что и частота отклика сенсора также будет повышенной. Сама компания лишь предпочла сообщить о том, что экран iQOO 8 будет отображать реалистичные цвета.

Также пришло сообщение, что емкость аккумулятора iQOO 8 составит 4500 мАч, а также предложат фирменную технологию быстрой зарядки на 120 Вт. Хотя ранее в сети появлялись слухи, что компания пойдет на рекорд и предложит зарядку мощностью 160 Вт. Это позволило бы iQOO 8 стать первым коммерческим устройством на рынке с такой зарядкой.

Известно также, что смартфон получит 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, а также операционную систему Android 11 и технологию для виртуального расширения оперативной памяти.

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Источник: 91mobiles