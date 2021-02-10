iQOO 8 первым предложит AMOLED-дисплей нового поколения

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Для iQOO 8 выбили право первым получить новейший экран от Samsung

В этом году целый ряд производителей в попытке подчеркнуть статусность своих устройств кивали на присутствие AMOLED-дисплея E-4 от Samsung. Например, эта матрица установлена в игровом Redmi K40 GE. Пришло время этой панели сложить свои полномочия и уступить дорогу преемнику — AMOLED E5. Уже известно и имя того смартфона, который первым предложит его.

Как известно, 17 августа состоится премьера iQOO 8 и именно эта модель первой предложит AMOLED‑дисплей E5. Компания подтвердила не только наличие этой матрицы в новинке, но и сообщила, что это будет 10-битная панель с плотностью пикселей 517ppi и разрешением QuadHD+. Рендер также дал понимание, что это будет чуть изогнутая по краям матрица с круглым вырезом под фронтальную камеру по центру верхней части.

По более ранним слухам, дисплей должен получить технологию LTPO и возможность адаптивной настройки частоты обновления от 1 Гц до 120 Гц исходя из контента, отображаемого на экране. Построен iQOO 8 будет на базе Snapdragon 888+, предложит до 12 Гб оперативной памяти, до 256 Гб встроенной, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой и ОС Android 11 с фирменной надстройкой от производителя.

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Источник: gsmarena