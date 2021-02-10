iQOO 9 и iQOO 9 Pro: дата анонса и обновленный дизайн

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Флагманы с Snapdragon 8 Gen 1 будут выходить кучно

Первые дни следующего года обещают быть насыщенными на события и новинки. Так, 4 января ждем премьеру realme GT 2 и Realme GT 2 Pro, а также может состояться анонс Samsung Galaxy S21 FE. На 5 января свою презентацию назначил суббренд Vivo, который представит iQOO 9 и iQOO 9 Pro, где «прошка» обещает войти в когорту первых с Snapdragon 8 Gen 1.

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О времени проведения анонса серии iQOO 9 возвестил тизер и на нем засветился дизайн новинки. Тыльная камера оформлена в стиле усторойств POCO, где предложили черную вставку на ширину «спинки». Установили три датчика изображения, где, по слухам, будет сенсор Samsung GN5 размером 1/1,57 дюйма на 50 Мп, представленный в сентябре нынешнего года. В помощь ему должны дать 50 Мп сверхширик с углом обзора 150 градусов и 16 Мп телеобъектив. Гордая надпись на площадке камеры возвещает, что предложили систему оптической стабилизации изображения.

Но все эти характеристики камеры характерны для iQOO 9 Pro, а вот «обычный» iQOO 9 также получит 50 Мп датчик Samsung GN5, но ширик будет разрешением 13 Мп и телефото объектив на 12 Мп с 2-кратным оптическим увеличением. Оба смартфона оснастят аккумулятором на 4650 мАч с 120-ваттной зарядкой, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем Е5 с технологией LTPO и частотой обновления 120 Гц. Но в iQOO 9 его разрешение составит FullHD+, а у «прошки» его доведут до 2К и пиковая яркость составит 1500 нит. В экран таже встроят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

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Источники: toutiao, EqualLeaks