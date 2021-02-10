Анонс iQOO U5 5G: бюджетка с любопытным набором характеристик

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iQOO U5 5G должен стать одним из самых доступных смартфонов с Snapdragon 695

Компания Vivo за несколько дней до Нового года ударными темпами пополняет модельный ряд суббренда iQOO. Вчера состоялась премьера iQOO Neo 5S и iQOO Neo 5 SE, а теперь компания представила iQOO U5 5G, который получил одну из новых аппаратных платформ от Qualcomm.

iQOO U5 5G оснастили OLED‑дисплеем диагональю 6,58 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. «Сердцем» новинки стал восьмиядерный чип Snapdragon 695, имеется 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной памяти. Руководит работой устройства операционная система Android 11 с оболочкой iQOO UI 1.0.

За автономность работы iQOO U5 5G отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. На тыльной стороне установили двойную тыльную камеру с датчиками 50 Мп и 2 Мп, а для автопортретов установили модуль разрешением 8-мегапикселей. Предложили боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB-С и слот для карт microSD.

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Прием предварительных заказов на iQOO U5 5G стартует 24 декабря. На выбор предложат три модификации: 4/128 Гб, 6/128 Гб и 8/128 Гб. Цены не названы, но ожидается, что ценник будет стартовать с отметки в $157.

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Источник: mysmartprice