iQOO 9: мощному чипу мощную систему охлаждения

212

Компания тизерит особенности iQOO 9 и iQOO 9 Pro

В начале декабря была представлена платформа Snapdragon 8 Gen 1 и Qualcomm в привычной для себя манере хваталась приростом производительности. Но если чипмейкер ликует, то эксперты и пользователи тревожатся. Главная причина тревог — склонность к перегреву. Судя по той информации, которая появляется в сети, их опасения не беспочвенны.

Выпустив Snapdragon 8 Gen 1 из «печи», чипмейкер добавил головной боли производителям, которые теперь вынуждены искать пути, как охладить горячий нрав новой платформы. Самый распространенный способ — установить систему охлаждения. Этим займется и iQOO. На 5 января компания назначила премьеру iQOO 9 и iQOO 9 Pro, где последний из дебютантов должен предложить чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Сегодня компания подтвердила его присутствие в смартфоне, а также оперативную память LPDDR5 и постоянную UFS 3.1.

Читать также: Анонс iQOO U5 5G: бюджетка с любопытным набором характеристик ﻿﻿

А еще была показана система охлаждения, которая получит испарительную камеру и она будет отводить тепло на площади 3926 мм². По слухам, iQOO 9 и iQOO 9 Pro получат 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 4650 мАч и дисплейный сканер отпечатков пальцев.

Базовая версия смартфона предложит тройную камеру 50 Мп (Samsung GN5) + 13 Мп (ширик) + 12 Мп (телеобъектив). «Прошка» также будет щеголять тремя объективами, где главный также разрешением 50 Мп, но дополнили его широкоугольным сенсором на 50 Мп и телеобъективом на 16 Мп.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: weibo