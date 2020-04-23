Премьера iQOO Neo 3: это смартфон на Snapdragon 865 и стоит он меньше $400

230

Печально, но факт — все, кто хочет смартфон на Snapdragon 865 должны быть готовы заплатить за него не менее $550. И это при условии, что покупать его вы станете из Китая. Но уже скоро можно будет прикупить «бюджетный флагман». Свой вариант своеобразного современного Pocophone F1 представил суббренд Vivo — iQOO Neo 3. Сама компания позиционирует новинку как доступный геймерский смартфон.

Главное, что предлагает эта модель — Snapdragon 865 и флеш-память стандарта UFS 3.1. И добавьте сюда еще дисплей с поддержкой HDR10 и частотой обновления 144 Гц, два стереодинамика с поддержкой Super Audio и систему жидкостного охлаждения, которую компания гордо именует как «одиннадцатое поколение». К числу достоинств iQOO Neo 3 причислим флеш-память стандарта UFS 3.1, батарейку на 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Смартфон предлагает IPS-экран диагональю 6,57 дюйма разрешением FullHD+ (2408х1080 пикселей), селфи-камеру на 16-мегапикселей, порт USB Type-C, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, ОС Android 10 с оболочкой iQOO UI, также боковой сканер отпечатков пальцев. Камера здесь не предлагает ничего выдающегося: 48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4). Оперативной памяти 6/8 Гб и постоянной 12/256 Гб UFS 3.1.

Старт продаж iQOO Neo 3 намечен на 23 апреля и на выбор четыре модификации: 6/128 Гб — $380, 8/128 Гб — $423, 8/256 Гб — $480 и 12/128 Гб — $466.

\

Источник: mydrivers