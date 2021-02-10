На горизонте замаячила премьера iQOO Neo 5 Youth (Lite)

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iQOO Neo 5 Youth (Lite) с чипом Snapdragon 870 должен дебютировать в мае

С просторов Китая приходит известие, что iQOO готовит к анонсу новый смартфон iQOO Neo 5 Youth (Lite). А сегодня менеджер по продуктам суббренда Vivo сообщил о том, что в этом месяце они приготовили сюрпризы. Очень похоже, что последний весенний месяц станет временем премьеры iQOO Neo 5 Youth (Lite).

Слухи говорят в пользу того, что iQOO Neo 5 Youth (Lite) станет обновленным вариантом iQOO Neo 3, который обладает платформой Snapdragon 865 и дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Ожидается, что iQOO Neo 5 Youth (Lite) также получит экран с повышенной герцовкой, а вот чип могут заменить на что-то посвежее, например, Snapdragon 870.

В пользу этого процессора говорит и информация с базы данных консоли Google Play, где был найден аппарат с индексом V2118A, обладающий этим чипсетом, экраном разрешением FullHD+ и плотностью пикселей 480ppi. В числе прочих характеристик новинки было указано 8 Гб оперативной памяти. По данным китайского сертификационного агентства 3С, модель V2118A получит поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

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Изображение смартфона с Google Play Console указывает на то, что он получит плоский экран с круглым отверстием под фронталку. Тип матрицы, скорее всего, IPS, ведь сканер отпечатков пальцев находится на правой грани.

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Источник: gizmochina