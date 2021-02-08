iQOO Neo 5: изображения и характеристики субфлагмана

144

Готовится к выходу iQOO Neo 5, который станет конкурентом Motorola Edge S

В прошлом месяце в Китае состоялся анонс iQOO 7, который стал вторым после Xiaomi Mi 11 флагманом на базе Snapdragon 888. А теперь компания готовится представить субфлагманский iQOO Neo 5, который получит новейший чип от Qualcomm. Узнать об этом позволило фото, на котором позирует еще не представленный мобильник.

Снимок указывает на то, что iQOO Neo 5 предложит тонкорамочный дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Системная информация на экране указывает на наличие процессора Snapdragon 870, 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителя вместимостью 128 Гб и операционной системы Android 11.

По тем сведениям, что ранее мелькали в сети, iQOO Neo 5 предложит Super AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц и быструю 88-ваттную зарядку. Обещают модификацию с 12 Гб оперативки и флеш-накопителем на 256 Гб. Анонс iQOO Neo 5 ожидается в марте нынешнего года и ценник на него может стартовать с отметки $460.

Есть также предположение, что в модельном ряду iQOO появится еще одна модель на базе Snapdragon 870 и дисплеем разрешением FullHD+. С каким названием и когда аппарат дебютирует на рынке, сведений нет.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gizmochina