Представлен iQOO 7: мощный флагман с ультрабыстрой памятью и зарядкой

1714

В Китае вышел конкурент Xiaomi Mi 11 — iQOO 7

Сегодня в Китае представили iQOO 7, который обеспечивает «полный контроль чувств» и является вторым смартфоном c новой флагманской аппаратной платформой Qualcomm. Во время презентации компания акцентировала внимание, что новинка стоит на трех китах или оснащена «железным треугольником производительности»: Snapdragon 888, улучшенная память LPDDR5 и улучшенная версия UFS 3.1.

iQOO 7 получил корпус габаритами 162,2х75,8х8,7 мм весом 209,5 грамм. Тыльная панель изготовлена из стекла Gorilla Glass 5, рамка из алюминиевого сплава и фасад на 91,4% отдан под 6,52-дюймовый AMOLED‑дисплей разрешением 2400х1080 пикселей. Номинальная яркость 800 нит и максимальная 1300 нит, частота обновления составила 120 Гц и частота отклика тачскрина 300 Гц.

Аппаратная основа iQOO 7 — Snapdragon 888, обладающий восемью ядрами с пиковой частотой 2,84 ГГц и изготовлен по 5-нанометровой технологии. В смартфоне установлена LPDDR5 от Samsung со скоростью 6400 Мбит/с, что на 16,3% быстрее оперативной памяти предыдущего поколения. Также заявлена флеш-память стандарта UFS 3.1, где скорость последовательного чтения увеличилась на 6,4%, скорость последовательной записи увеличили на 5,89% и скорость произвольной записи — на 17,3%.

Внутри iQOO 7 установлена система жидкостного охлаждения, обеспечивающая площадь рассеивания тепла 17733 мм. Питает аппарат аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки FlashCharge мощностью 120 Вт. Всего 5 минут достаточно, чтобы зарядить батарейку на 50%, а на полный заряд уйдет 15 минут.

Смартфон iQOO 7 укомплектовали фронтальной 16-мегапиксельной камерой и тройной основной камерой 48 Мп (Sony IMX598, OIS) + 13 Мп (широкоугольный) + 13 Мп. Доступен смартфон в двух модификациях 8/128 Гб и 12/256 Гб по цене $586 и $648.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: mydrivers, mydrivers