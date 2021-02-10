iQOO Neo6 SE: характеристики, дизайн, дата анонса и цена

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Главные детали о новинке за неделю до презентации

iQOO, один из брендов большой семьи BBK, достаточно активно обновляет модельный ряд смартфонов. В первой половине нынешнего месяца был представлен iQOO Neo6, предложивший чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и камеру с оптическим стабом. Теперь в планах выпустить упрощенный вариант этой модели — iQOO Neo6 SE.

Компания объявила, что намерена представить iQOO Neo6 SE 6 мая и показала внешний вид смартфона на промо-плакате. Перед нами аппарат в оранжевом и бирюзовом цветах, на тыльной стороне которого установили прямоугольную площадку с тремя датчиками изображения.

Известно, что iQOO Neo6 SE предложит 6,62-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, куда встроили и сканер отпечатков пальцев. Под «капотом» трудится чип Snapdragon 870 в связке с 12 Гб оперативной памяти.

iQOO Neo6 SE приписывают аккумулятор емкостью 4700 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой, флеш-накопитель вместимостью до 256 Гб, модуль NFC и операционную систему Android 12 с оболочкой от производителя. Что касается камеры, то известно, что разрешение ключевого модуля составит 64 Мп и предложат систему оптической стабилизации изображения. Есть прогноз, что ценник на новинку будет в диапазоне $275-335.

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Источник: gizmochina