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iQOO Z5x должен предложить чип от MediaTek и быструю зарядку

03.10.2021 712 0

Это должна быть версия iQOO Z5, но с чипом от MediaTek

Чуть больше недели назад суббренд Vivo представил смартфон iQOO Z5, предложивший чип Snapdragon 778G, 120-герцовый дисплей и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой. Теперь пришло сообщение, что компания готовится представить iQOO Z5x, который во многом будет схож со своим собратом, но аппаратная платформа будет иной.

 

iQOO Z5x должен предложить чип от MediaTek и быструю зарядку – фото 1

 

Сетевые информаторы указывают на то, что в основе iQOO Z5x будет лежать платформа Dimensity 900, которая по части производительности лишь немного не дотягивает до Snapdragon 778G. Как и старшая модель, новинка предложит поддержку быстрой зарядки мощностью 44 Вт, что можно считать преимуществом и достижением для того ценового сегмента, к которому будет принадлежать смартфон.

 

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Из прочих характеристик iQOO Z5x известно лишь о наличии 8 Гб оперативной памяти и операционной системы Android 11. Почти наверняка аппарат предложит экран разрешением FullHD+ и частота обновления будет аналогична той, которую предлагает экран iQOO Z5 или составит 90 Гц. Также нет конкретики, когда может состояться премьера новинки и сколько могут запросить за нее.

 

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Источник: gizmochina

iQOO Z5x
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.10.2021

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iQOO Z5x должен предложить чип от MediaTek и быструю зарядку