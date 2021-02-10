iQOO Z5x должен предложить чип от MediaTek и быструю зарядку

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Это должна быть версия iQOO Z5, но с чипом от MediaTek

Чуть больше недели назад суббренд Vivo представил смартфон iQOO Z5, предложивший чип Snapdragon 778G, 120-герцовый дисплей и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой. Теперь пришло сообщение, что компания готовится представить iQOO Z5x, который во многом будет схож со своим собратом, но аппаратная платформа будет иной.

Сетевые информаторы указывают на то, что в основе iQOO Z5x будет лежать платформа Dimensity 900, которая по части производительности лишь немного не дотягивает до Snapdragon 778G. Как и старшая модель, новинка предложит поддержку быстрой зарядки мощностью 44 Вт, что можно считать преимуществом и достижением для того ценового сегмента, к которому будет принадлежать смартфон.

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Из прочих характеристик iQOO Z5x известно лишь о наличии 8 Гб оперативной памяти и операционной системы Android 11. Почти наверняка аппарат предложит экран разрешением FullHD+ и частота обновления будет аналогична той, которую предлагает экран iQOO Z5 или составит 90 Гц. Также нет конкретики, когда может состояться премьера новинки и сколько могут запросить за нее.

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Источник: gizmochina