Анонс iQOO Z5: крепкий средний класс за адекватный прайс

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iQOO Z5 вышел вполне достойным устройством

Суббренд Vivo продолжает расширять модельный ряд устройств и сегодня представил iQOO Z5. Это среднего класса смартфон, который получил ряд флагманских черт.

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Новинка удостоилась 6,67-дюймового IPS-дисплея с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Здесь установили фронтальную камеру на 16-мегапикселей. В основе iQOO Z5 лежит восьмиядерный процессор Snapdragon 775G в тандеме с 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5. Постоянной памяти предложили 128/256 Гб UFS 3.1 и питает смартфон аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой.

Варианты подключения на iQOO Z5 включают порт USB-C, 5G, 4G VoLTE, разъем для наушников 3,5 мм, есть Wi-Fi-6, Bluetooth и GPS. Основная камера тройная, где главный датчик на 64 Мп, дополняет который сверхширик на 8 Мп и датчик глубины 2 Мп. Смартфон обладает системой жидкостного охлаждения и сканером отпечатков пальцев в кнопке питания. Руководит работой аппарата ОС Android 11 с фирменной оболочкой OriginOS.

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Доступен iQOO Z5 будет в трех модификациях, где младшая с 8/128 Гб оценена в $294, версия с 8/256 Гб стоит $325 и за вариант с 12/256 Гб памяти запросили $356.

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Источник: mydrivers