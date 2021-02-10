iQOO Z6 4G и iQOO Z6 Pro 5G: характеристики, цена и дата выхода

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В прошлом месяце состоялась премьера iQOO Z6 5G, а теперь компания хочет представить его продвинутую версию и вариант без поддержки сетей пятого поколения. Премьера iQOO Z6 Pro 5G и iQOO Z6 4G состоится 27 апреля, но уже сейчас известны характеристики новинок.

Все указывает на то, что iQOO Z6 4G будет позиционироваться как самый доступный смартфон с быстрой 44-ваттной зарядкой. Его оснастят AMOLED‑экраном разрешением FullHD+ (2400х 1080 пикселей) с частотой отклика тача 180 Гц. В качестве аппаратной основы предложат чипсет Snapdragon 680 в паре с 4/6/8 Гб оперативной памяти.

iQOO Z6 4G наделят 128 Гб встроенной памяти, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой, сканером отпечатков пальцев на торце, фронтальным объективом на 16-мегапикселей и двойной тыльной камерой 50 Мп + 2 Мп (макросенсор). Руководить работой смартфона станет операционная система Android 12 с фирменной оболочкой FunTiuch 12. Ценник на iQOO Z6 4G будет стартовать с отметки $196.

Что касается iQOO Z6 Pro 5G, то он должен предложить процессор Snapdragon 778G, 6/8 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб и 90-герцовый AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма и разрешением FullHD+. Емкость аккумулятора составит 4700 мАч и восполнить его ресурс можно будет на мощности 66 Вт. Разрешение селфи-камеры составит 16-мегапикселей и на тыльной стороне установят три сенсора 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Оценить iQOO Z6 Pro 5G могут в $313 за младшую версию с 6/128 Гб, а за вариант с 8/256 Гб запросят $352.

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Источник: gizmochina