Из Google Play убирают все приложения для записи звонков

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Уже завтра пространство магазина приложений будет зачищено

Сейчас среди крупных компаний стало модно заботиться о конфиденциальности пользователей (Meta не в счет). Вот и американская корпорация Google решила не отставать от трендов.

Начиная уже с 11 мая этого года начнут действовать новые правила Google Play, согласно которым из магазина исчезнут все приложения, позволяющие записывать звонки.

По информации одного из пользователей Reddit, раньше работоспособность подобных приложений обеспечивалась API доступности (или Accessibility API). Но теперь его использование для записи голосовых вызовов больше не представляется возможным.

Представители Google на вебинаре для разработчиков также заявили, что API доступности не предназначен для записи звонков, и с таким его использованием компания будет активно бороться.

Accesibility API – это часть платформы или ОС, которая может предоставлять сторонним приложениям информацию об объектах с которыми она взаимодействует.

Стоит сказать, что нововведения Google не коснутся предустановленных или загруженных ранее приложений. Так что, если нужно, то еще есть время, чтобы скачать подобное приложение.

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Источник: phonearena