Из жары в стужу: советы от Лю Вейбинга, что нужно учитывать при покупке смартфона с Snapdragon 8 Gen 1

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Естественно, что он уверен, что в Redmi K50 никаких проблем с перегревом не будет и все будут довольны

На днях вице-президент Xiaomi и глава Redmi Лю Вейбинг объявил о старте промо-кампании по продвижению серии Redmi K50. А вчера компания и вовсе рассекретила ряд черт, которые будут присущи одному из смартфонов новой линейки. В частности, было заявлено, что в основе устройства будет лежать платформа Snapdragon 8 Gen 1.

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Позже Лю Вейбинг опубликовал пост, в котором заявил, что присутствие топового процессора от Qualcomm вызывает чувство тревоги у пользователей. Он не стал напрямую говорить о том, что такая тревожность продиктована опасением, что смартфон с Snapdragon 8 Gen 1 будет перегреваться и жестко троттлить. Вместо этого он решил сосредоточиться на том, что поможет избежать этого — системе охлаждения.

Топ-менеджер заявил, что пользователям стоит обращать внимание не только на присутствие системы охлаждения внутри смартфона, но и на общую площадь рассеивания тепла. Естественно, что чем больше, тем лучше. Также стоит учитывать построение мониторинга температурного режима, чтобы быть уверенными, что при повышении температуры не будет проседать частота кадров. И последний важный момент — потребляемая мощность и скорость зарядки.

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Напомним, что вчера своим тизером компания возвестила, что сделает Snapdragon 8 Gen 1 холодным в Redmi K50. К числу фишек новинки стоит причислить быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, которой под силу «дозаправить» батарейку емкостью 4700 мАч всего за 17 минут.

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Источник: weibo