Изображения и характеристики Samsung Galaxy A53 от надежного источника

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Можно не сомневаться, что Galaxy A53 будет именно таким

Ранее в сети уже мелькали изображения и характеристики Samsung Galaxy A53. Достоверность их гарантировать никто не мог. Оставался шанс, что реальность может быть иной. Сегодня же отличился Роланд Квандт, известный сетевой информатор, который точен в своих прогнозах. Он показал рендеры Galaxy A53, а также смог разузнать о его спецификациях.

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По его информации, новинка предложит «надежные технологии среднего уровня» в сочетании с приятным дизайном. Она получит корпус из пластика и на передней панели установят Infinity-O дисплей. Сзади Galaxy A53 в основном выглядит почти так же, как и предшественник, за исключением того, что производитель сделал переход камеры и тыльной крышки плавными на манер Oppo Find X5. Для основной камеры выбрали набор из 4-х датчиков изображения: 64 Мп + 12 Мп (сверхширик) + 5 Мп (макросъемка) + 5 Мп (анализ глубины).

Samsung Galaxy A53 предложит фронталку на 32 Мп и 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц. Под капотом установили 8-ядерный чипсет с пиковой частотой 2,4 ГГц и, предположительно, это Exynos 1200. Смартфону приписывают флеш-накопитель емкостью не менее 128 Гб, дисплейный сканер отпечатков пальцев, батарейку на 5000 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой и модуль NFC.

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Точная дата выхода Galaxy A53 не названа. Можно лишь предположить, что анонс пройдет в марте.

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Источник: winfuture