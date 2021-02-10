Прощай, Galaxy Note! Да здравствует Galaxy Ultra! Теперь точно

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Компания официально подтвердила «смерть» линейки фаблетов Note

Линейка Galaxy Note просуществовала на рынке без малого девять лет и в прошлом году должна была отметить свой первый 10-летний юбилей. Не случилось. Galaxy Note 20 не получил обновление. Изначально были предположения, что во всем повинен пресловутый дефицит чипов, на который принято пенять при любом удобном случае. И компания действительно на первых порах делала вид, что поставила выпуск новинок серии Galaxy Note на паузу.

Но с выходом серии Galaxy S22 стало совершенно очевидным, что Galaxy S22 Ultra стал устройством, вобравшим в себя черты линеек Galaxy S и Galaxy Note. Компания сделала то, о чем давно говорили — похоронила серию Galaxy Note. И это не слухи, или предположения. Об этом прямо заявил глава мобильного бизнеса Samsung Ро Тэ Мун в одно из своих интервью на выставке MWC 2022.

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Он сообщил, что смартфонов серии Galaxy Note больше не будет, теперь устройства этой линейки будут выходить как Ultra в рамках семейства Galaxy S. При этом он пообещал, что Ultra станет больше. Что означает «больше», он уточнять не стал. Поэтому остается только гадать, какой смысл он вложил в свои слова. Возможно, в августе (обычное время анонса моделей Galaxy Note) компания выпустит усовершенствованную версию Galaxy S22 Ultra.

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Источник: xataka