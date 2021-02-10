Изобретен прибор для удаления царапин со смартфона

41

Прибор, способный убирать царапины с мобильных устройств показали в действии

Автор канала JerryRigEverything Зак Нильсон известен тем, что он устраивает тесты на живучесть смартфонам, а также любит изучать их «внутренности». Среди его последних жертв Lenovo Legion 2 Pro, который он смог согнуть практически пополам. Но свой последний ролик блогер посвятил совершенно другому занятию. Он взялся за удаление царапин с дисплеев смартфонов.

Правда, делал это он не сам, а при помощи специальной установки от компании Rewa. Для домашнего использования прибор не подойдет, ведь стоит он $3465. Он найдет свое применение в ремонтных мастерских, где необходимо будет «отполировать» экран.

Для эксперимента и теста было отобрано два iPhone, где первым был iPhone 11 Pro и на защитном стекле для экрана были нанесены царапины стиком с уровнем твердости 6 и 7 по шкале Мооса. Затем мобильник поместили в специальный контейнер, зазоры в котором были закрыты при помощи силикона, чтобы не допустить попадания внутрь влаги. После застывания, контейнер отправили в установку и его экран принялась чистить внушительных размеров щетка. При этом на щетку подавался раствор оксида церия и воды.

После нескольких минут чистки, iPhone 11 Pro извлекли и проверили результат. И надо сказать, что он впечатлил. Лицевая поверхность сверкала глянцем и была избавлена от царапин. Правда, с поверхности исчезло полностью олеофобное покрытие, которое пришлось наносить вновь.

Для iPhone XR устроили более жесткий тест. Изначально на экран нанесли царапины с использованием стика с уровнем твердости 8 и 9 по шкале Мооса. Затем ему пришлось пройти процедуру аналогичную той, что подвергся iPhone 11 Pro. Учитывая более глубокие «раны», шлифовать смартфон было решено полчаса. Но и это не привело к идеальному результату. Мелкие царапины исчезли, а вот более глубокие «стереть» не удалось.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: youtube