К анонсу чипа Exynos 2100 для флагманов Samsung все готово

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Samsung подготовила к презентации процессор Exynos 2100

Чип Exynos 990 подвергся обильной критике. У Samsung не получилось сделать чипсет, который смог бы на равных конкурировать с топовым процессором от Qualcomm, и он явно не соответствовал ожиданиям пользователей. На домашнем рынке флагманы компании вышли с Snapdragon 865, и инженеры компании почувствовали себя обиженными.

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Тем не менее, сама Samsung не намерена отказываться от Exynos и готовит новое поколение флагманского чипа. Им может стать Exynos 2100, и он будет создан по нормам 5-нанометрового техпроцесса. При этом инсайдеры уверяют, что новинка будет во многом превосходить Exynos 990 и уже готова к выходу. На данном этапе Samsung выжидает и подыскивают наиболее идеальное время для его анонса.

Первые устройства с ним на борту появятся уже в следующем году. Почти наверняка ими станут флагманы серии Galaxy S21, которые будут продаваться с новым процессором на большинстве рынков в мире. Тогда как в Китае и США они будут доступны с Snapdragon 875.

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Напомним, что ранее известный техно-шпион Ice Universe заявлял о том, что несмотря на то, что новый чип Exynos будет лучше предшественника, по своим возможностям он все же будет уступать Snapdragon 875.

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Источник: gizchina