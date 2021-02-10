Кабели Type-C для Apple iPhone 15 могут быть ограничены USB 2.0

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Ограничение скорости USB-C﻿ в iPhone 15﻿ может быть на уровне кабелей

Инсайдер Majin Bu получил новые данные о кабелях Type-C будущих Apple iPhone 15, они могут огорчить будущих владельцев. Новые кабели имеют длину 1,6 м и ограничены стандартом USB 2.0.





Не факт, что все кабели будут такими, но, по крайней мере, некоторые модели iPhone 15 могут получить ограничения. Поддержка USB 2.0 означает, что младшие iPhone 15 будут иметь такую же скорость, что и с разъемом Lightning – 480 Мбит/с.









Более ранняя информация о Thunderbolt в Apple iPhone 15 может не противоречить новым данным – скоростной порт могут получить старшие модели Pro или Ultra. Если обратиться к имеющимся планшетам Apple, можно увидеть, что только iPad Pro поддерживает Thunderbolt. iPad Air ограничен USB-C 3.1, а iPad 10 все еще имеет USB 2.0.









Вторая возможность состоит в том, что все новые модели iPhone 15 будут поддерживать Thunderbolt, но Apple будет продавать кабели Thunderbolt отдельно. Подходящие кабели обычно дороже: Apple продает 0,8 м кабель Thunderbolt 3 за $39, 1,8 м кабель Thunderbolt 4 стоит $129.





Существует вероятность, что это вообще не кабели для iPhone, несмотря на утверждение инсайдера. Кабелям для новых Magic Mouse и Magic Keyboard с поддержкой USB не нужна скорость Thunderbolt – но это только догадка.

Источник: 9to5mac