Качественные изображения Google Pixel 5

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Google Pixel 5 брат-близнец Pixel 4a, но с двойной камерой и текстурной тыльной панелью

Совсем недавно состоялась премьера Google Pixel 4a, а осенью компания готовится представить его 5G-версию. Одновременно с ней должна состояться презентация Google Pixel 5, а само событие может пройти 30 сентября.

До сегодняшнего дня ходили противоречивые слухи о предстоящем пятом поколении Pixel-фонов. Один из последних: компактное решение с премиальной камерой компания не выпустит, а выйдет только увеличенная версия с большим экраном. Но этот слух опроверг сегодня известный информатор @OnLeaks, который не раз замечен за достоверным сливом дизайна еще не анонсированных устройств.

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Он опубликовал рендеры Google Pixel 5, которые указывают на то, что он будет очень схож с Pixel 4a, но с некоторыми отступлениями. Диагональ экрана должна составить 5,7-5,8 дюйма, фронталку впишут в верхний правый угол и разговорный динамик встроят в верхнюю рамку. Экран будет плоским и в него не стали интегрировать сканер отпечатков пальцев.

Дактилоскопический датчик сзади и тут же квадратный блок основной камеры с двумя датчиками и LED‑вспышкой. По слухам, это будет тандем широкоугольного модуля и телеобъектива. На нижней грани находится порт USB Type-C и два динамика.

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Среди характеристик Google Pixel 5 называют OLED-экран с повышенной частотой обновления, чип Snapdragon 765G, 6 Гб оперативной памяти и аккумулятор емкостью 3080 мАч.

Источник: pricebaba