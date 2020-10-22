Как Apple улучшает жизнь пользователей: про комплектацию, аксессуары и ремонт

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Больше недели назад состоялась премьера семейства iPhone 12 и Apple вновь дала повод говорить о том, что она потеряла дух инноваций, характеристики ее смартфонов становятся все хуже, а ценники — все выше. Но в чем не откажешь компании, так это в умении привлекать внимание, устраивать из своих ивентов аншлаги и в способности сплотить фанатов, которые несмотря на спорность новинок по-прежнему свято верят, что iPhone — это лучшее, что могло быть придумано.

«Прелести» комплектации

Правда, тех, кто обманываться рад, становится все меньше. Все больше растет недовольство тем, что Apple наглеет и пытается вытянуть из кармана пользователей любую копейку, манипулируя их сознанием и прикрываясь красивыми словами о заботе. Она всячески демонстрирует «знай, покупатель — то, что ты не получил в комплекте наушники и зарядное устройство — это на благо природы». Вот так легко и просто и ты вовлечен в дело борьбы за экологию. Теперь вы заботитесь о природе вместе. И пользователь должен быть бесконечно рад тому, что отныне и он причастен к чему-то большому, полезному и глобальному.

И компанию не волнует, что у потребителя может и не быть припасено зарядки для iPhone. Ведь он мог отдать ее вместе с проданным старым смартфоном. А если вы только становитесь частью экосистемы Apple — то будьте добры привыкать платить за все больше с самого начала. Но для вдумчивого и рационального потребителя такой подход — еще один довод в пользу отказа приобретать iPhone 12. Смартфоны не только дорогие, но еще и аскетичные в плане комплекта поставки. Ни о какой экологии тут речь не идет. На урезанную комплектацию компания пошла исключительно ради получения дополнительного и внушительного источника доходов, а также ради сокращения затрат на логистику. И Apple плевать, что в краткосрочной перспективе она может и заработает, но в долгосрочной — проигрыш и потеря лояльной аудитории.

Прием с аксессуарами

Не прочь компания заработать и на прочих аксессуарах. После презентации на сайте появились новые чехлы и зарядные устройства MagSafe. Если чехлы для Apple iPhone 11 Pro Max можно было купить из кожи, то в случае с iPhone 12 компания отказалась от кожаных чехлов. Возможно, такой ход продиктован тем, что в такие чехлы не удалось интегрировать должным образом магнитную зарядку. Пользователям предлагают приобрести силиконовые чехлы в восьми различных цветах и все они оснащены магнитами MagSafe.

Интересно, что ряд пользователей уже начали получать заказанные фирменные чехлы для iPhone 12 раньше самого смартфона. И какового же было их удивление, когда они обнаружили, что чехлы лишены отверстий под микрофон и динамик. И подобное недоразумение случается впервые. Те же чехлы для Apple iPhone 11 Pro Max такой «болезнью» не страдают. Кстати, найти их можно тут - https://vchehle.ua/iphone_11_pro_max

Естественная реакция потребителей — потребовать замену аксессуара. Но один из консультантов Apple в разговоре с пользователем стоял на своем — никаких лишних отверстий в чехлах не должно быть, все сделано правильно. Сколько таких «правильных» чехлов было выпущено, неизвестно.

Стоит отметить, что в случае с MagSafe компании удалось на ровном месте создать инновацию. Да, подобная зарядка не может похвастаться той же скоростью, что и обычная проводная или беспроводная от других компаний. Но такой способ зарядки является простым, легким и удобным способом «дозаправить» iPhone. И при этом именно магнитная зарядка принесет больше всего дохода Apple в категории «Аксессуары». Отсутствие ее поддержки и изменившиеся габариты корпуса сделали невозможным облачать в чехлы для Apple iPhone 11 Pro Max его преемника. Кстати, на днях прилетела забавная новость, что зарядка MagSafe дружит с Samsung Galaxy Z Fold 2.

Должны принести компании прибыль и кардхолдеры с магнитами, а также адаптеры питания мощностью 20 Вт. Если такого мощного блока питания нет в хозяйстве, то пользователю стоит быть готовым отдать $25 за зарядку. А еще придется докупить кабель — по-другому добиться быстрой зарядки не получится, комплектный кабель не поддерживает быструю зарядку. Вот таким нехитрым способом компания и пытается лишний раз залезть в карман к пользователю.

Ремонт влетит в копеечку

Не отличается лояльностью и щедростью к собственной аудитории Apple и в части ремонта техники. Так, стоит повредить дисплей, как на горизонте маячить перспектива отдать в сервисе сумму, равную трети стоимости нового iPhone. На днях концерн из Купертино опубликовал прайс на негарантийный ремонт. Так, если пользователь по каким-то причинам не стал приобретать расширенную гарантию AppleCare+, то замена поврежденного дисплея iPhone 12/12 Pro в США обойдется для него в $279.

Для сравнения замена экрана iPhone 11 стоит $199, а iPhone 11 Pro — аналогичные $279. Разница в стоимости замены дисплея iPhone 12 и предшественника объясняется тем, что новинка получила OLED‑матрицу, тогда как в iPhone 11 установлен LCD-экран.

Все прочие негарантийные случаи ремонта, включая замену задней стеклянной панели или повреждения, вызванные попаданием жидкости внутрь корпуса, для iPhone 12 оценены в $449 и это на $50 больше, чем стоит ремонт iPhone 11. В случае с iPhone 12 Pro стоимость ремонта осталось на прежнем уровне — $549. Расширенная гарантия AppleCare+ позволит обойтись суммой в $99.

Туманное будущее

Стратегия, выбранная Apple понятна: минимум резких движений и улучшение финансовых показателей. Из квартала в квартал компании важно зарабатывать больше всех и наращивать свою прибыль. Концерн из Купертино довел до совершенства умение выжимать из покупателей максимум возможного. Он отказался от борьбы за единицы проданных товаров, на первый план вышли рекорды по прибыли. Разрушение лояльности к Apple продолжится и все меньше людей будут готовы платить наценку на марку. Они станут искать более доступные аналоги.

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