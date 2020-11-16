Как Corning собирается бороться с коронавирусом и прочими бактериями

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Corning представила технологию Guardiant для создания антибактериальных материалов

Всеобщий страх, который вызван стремительным распространением коронавируса, уже мало кому кажется чем-то странным или смешным. А еще пандемия вирусной пневмонии изменила отношение многих к личной гигиене. На этом фоне даже дезинфекция смартфонов уже выглядит чем-то само собой разумеющимся и является профилактикой, чтобы обезопасить себя от заражений.

Известная компания Gorning, которая специализируется на создании защитных стекол, решила помочь с обезображиванием поверхностей. Она представила технологию «Guardiant», которую она называет не иначе как «новый прорыв в стеклокерамической технологии». А фишка ее в том, что при изготовлении покрытий и других материалов добавляется бактериостатическая медь. По результатам тестов и испытаний было установлено, что такой состав предлагает высокий и длительный антибактериальный эффект против вируса SARS-CoV-2, провоцирующий возникновение COVID-19.

По заявлению компании, технология «Guardiant» способна убить 99,9% бактерий и вирусов в течение 2-х часов, включая наиболее жизнеспособные вирусы. А еще она позволяет подавлять рост болезнетворных бактерий в течение 24 часов. Результаты тестов показали, что даже по прошествии шести лет материал продолжает сохранять свои бактерицидные свойства.

На данный момент технология прошла регистрацию в Агентстве по охране окружающей среды США (EPA) и является единственной в своем роде. В своем пресс-релизе компания не назвала сроков выхода материалов с технологией Guardiant.

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Источник: mydrivers