Беспроводной дисплей Xiaomi: что это, как настроить на ПК

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Много рассказывать о пользе вывода контента со смартфонов на большой экран ПК или смарт ТВ нет смысла. Такая функция уверенно становится базовой потребностью человека в современном мире, но иногда возникают трудности с её настройкой. Давайте вместе разберемся в том, как можно легко настроить трансляцию со смартфона Xiaomi посредством функции «беспроводной дисплей Xiaomi». Для начала немного теории.

Технология WiDi – что это?

WiDi - это сокращенное название от Wireless Display, что в свою очередь так и переводится – беспроводной дисплей. Это технология, разработанная компанией Intel, для прямой трансляции изображения с мобильного устройства на большой экран монитора или телевизора, минуя кабель HDMI. Такое подключение происходит через внутреннюю сеть, которую создают два устройства между собой по Wi-Fi Direct.

Системные требования для WiDi

Так как WiDi является технологией, то вполне очевидно – она будет работать только тогда, когда это предусмотрено производителем. Сама по себе в смартфоне или на телевизоре она не появится.

Во-первых, вам сразу стоит проверить на вашем смартфоне Xiaomi наличие функции "беспроводной дисплей Xiaomi". Сделать это можно так: настройки телефона -> подключения и общий доступ (в более ранних версиях MIUI дополнительные функции) -> беспроводной дисплей. Обычно, она поддерживается на телефонах с ОС Android 4.2 и выше и встроена в оболочку MIUI.

Во-вторых, нужно удостовериться, что сам дисплей готов принимать изображения WiDi:

В случае с ПК или ноутбуком обязательным будет наличие процессора, видеокарты и также Wi-Fi модуля от фирмы Intel. Для компьютеров эти критерии являются ключевыми, иначе не удастся настроить соединения с беспроводным дисплеем Xiaomi по технологии WiDi.

Если мы говорим о телевизоре, то у него тоже должен быть встроен чип, который поддерживает WiDi Miracast. Вам нужно найти упоминание этой технологии в настройках телевизора или инструкции. Отмечается, что самые свежие телевизоры могут уже и не поддерживать данную технологию «с коробки». В таком случае, вам будет необходимо купить внешний адаптер WiDi, который легко устанавливается в HDMI разъем телевизора. Благо, что в Китае таких разъемом для WiDi Miracast через HDMI очень много.

Как подключить смартфон Xiaomi к телевизору и ПК





С теорией и требованиями мы разобрались. Пришло время поговорить о подключении на практике.

Как подключиться к телевизору

На смартфоне необходимо активировать функцию беспроводной дисплей, сделать это можно так: в меню настройки телефона -> подключения и общий доступ (в более ранних версиях MIUI дополнительные функции) -> беспроводной дисплей. Активируем функцию ползунком . После этого появляются все доступные устройства в радиусе действия;

Выбираем нужный телевизор из списка и дальше переходим к телевизору;

На многих современных телевизорах, уже после данного запроса со смартфона появится меню сопряжения с вашим телефоном. Необходимо взять пульт и разрешить телефону подключиться к вашему ТВ. И всё, можете пользоваться вашим Xiaomi через телевизор. Если же у вас ничего не произошло, то мы идём дальше;

В меню настроек ТВ заходим в пункт «Сеть» или «Подключения» и в списке беспроводных сетей ищем что-то с упоминаем Intel, WiDi и Miracast. Если в телевизоре вам не удалось найти ничего подобного – ваш ТВ не поддерживает технологию WiDi и вам необходимо купить внешний адаптер. В нашем случае, ТВ не поддерживал эту технологию и мы подключили смартфон через беспроводной дисплей Xiaomi к ТВ при помощи приставки Mi TV Stick, которая моментально нашлась телефоном Xiaomi;

Как только на телевизоре мы нашли и подтвердили сопряжение со смартфоном, процесс подключения завершен – пользуйтесь на здоровье;

Как подключиться к компьютеру с Windows 10 и 8.1

Если на вашем компьютере стоит Windows 8.1 или 10, то нажмите комбинацию Win+P и в появившемся меню выберите пункт «Подключение к беспроводному дисплею»;

В появившемся окне, внизу выберете пункт «Проецирование на этот компьютер»;

В настройках вам необходимо указать, что ваш ПК «Доступен везде» и проверить имя вашего компьютера. После того как ваш компьютер готов к трансляции, переходим к смартфону;

Для подключения беспроводного дисплея Xiaomi с трансляцией на ваш монитор компьютера зайдите в меню, настройки телефона -> подключения и общий доступ (в более ранних версиях MIUI дополнительные функции) -> беспроводной дисплей. Активируем функцию ползунком . После этого смартфон должен найти ваш активный дисплей на компьютере;

Важно: как мы писали ранее, это возможно, только если ваш компьютер имеет сетевую карту Intel, которая способна поддерживать WiDi.

Как подключиться к компьютеру с Windows 7

Необходимо скачать и поставить дополнительный софт . После установки специальной программы от Intel – Wireless Display Software for Windows на рабочем столе появится ярлык – Intel WiDi;

Запускаем программу и нам нужно активировать функцию «адаптер»;

При включенном адаптере в нашем смартфоне также заходим в меню, настройки телефона -> подключения и общий доступ (в более ранних версиях MIUI дополнительные функции) -> беспроводной дисплей. Активируем функцию ползунком . После этого смартфон должен найти ваш активированный дисплей на компьютере;

Итоги

Использование функции беспроводного дисплея в смартфонах Xiaomi реализована очень просто и понятно. Необходимо всего лишь один раз разобраться в этом вопросе и дальше проблем возникать не должно.

Из минусов и трудностей, мы можем выделить "зависимость" от поддержки технологии WiDi - ключевым параметром является наличие железа от Intel на вашем телевизоре или ПК.

Отдельно хочеться обратиться к тем, кто после прочтения этой инструкции решит купить WiDi Miracast адаптер китайского происхождения. Помните, что передача потокового видео без тормозов и зависаний требует хороших комплектующих, поэтому читайте отзывы, перед тем как купить подобный адаптер. То, что он сможет подключить ваш смартфон к ТВ - это только «половина дела», важно чтобы он обеспечил стабильную работу при сопряжении с беспроводным дисплеем Xiaomi, иначе нет смысла его покупать.

Желаем вам успешной настройки и использования беспроводного дисплея на вашем смартфоне.