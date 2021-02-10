Родительский контроль на Xiaomi

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Боитесь, что ваш ребенок сделает что-то не то со своим Xiaomi? Настройте родительский контроль!

Сегодня увидеть ребенка без смартфона в руках практически невозможно. Благодаря таким компаниям, как Xiaomi, умные мобильные устройства стали не только доступны по цене, но и приятны в повседневном использовании.

Именно это и позволило многим родителями не отказывать своему чаду в покупке первого смартфона, который не будет убивать нервные клетки маленького пользователя.

Все же, несмотря на то, что современные дети разбираются в управлении смартфоном лучше, чем многие взрослые, всегда существует опасность того, что ребенок удалит важный для работы устройства файл или зайдет на небезопасный сайт.

Для того чтобы оградить детскую психику от тлетворного влияния интернета, существует несколько способов мягкого контроля за тем, что делает ребенок со своим гаджетом. Сегодня мы разберемся, как настроить родительский контроль на смартфоне Xiaomi.

Способы включения родительского контроля на Xiaomi

К сожалению, в MIUI все еще не встроен общесистемный детский режим, который можно найти в оболочках от других компаний. Однако это не значит, что придется использовать «костыли». Все описанные ниже действия вполне удобны и подойдут для пользователей с разными уровнями опыта и целями.

Способы контроля за телефоном вашего ребенка

Учитывая отсутствие простого в использовании детского режима в смартфонах Xiaomi, нам придется включить воображение и смекалку. Не волнуйтесь – все проще, чем кажется.

Существует несколько способов ограничить действия вашего чада на его (или даже вашем) смартфоне. Рассмотрим каждый из них по отдельности. Имейте в виду: некоторые способы можно комбинировать для большей безопасности.

Установка защиты приложений

В случае если вашему ребенку уже достаточно взрослый, необходимости в тотальном контроле особо и нет. Однако для своего спокойствия вы можете выставить базовую защиту приложений, причем для этого не придется устанавливать дополнительное ПО – такую возможность Xiaomi реализовали на уровне прошивки.

Для этого необходимо зайти в общие Настройки вашего смартфона и спуститься по списку, пока не найдете пункт «Приложения». Внутри вас будет ждать еще один список, в котором нужно будет выбрать пункт «Защита приложений».

Появится новая страница, внизу которой необходимо нажать на кнопку «Включить». После вам будет предложено нажать на кнопку «Привязать», которая начнет процесс синхронизации смартфона к вашему Mi-аккаунту. Вы можете этого не делать, но имейте в виду: в том случае, если вы забудете установленный на приложения пароль, сбросить его не получится – только полный сброс настроек.

Далее открывается список всех доступных к установке защиты приложений. Теперь вам нужно только выбрать, какие приложения вы бы хотели оградить от вашего ребенка. Мы советуем заблокировать доступ к Google Play Маркет и Настройкам вашего смартфона – самые частые «виновники» проблем. Остальное – на ваш вкус.

Установленный пароль даст вам дополнительную уверенность в том, что смартфон хотя бы на программном уровне сможет прожить чуть дольше.

Создание второго пространства

Теперь рассмотрим способ установки дополнительного уровня контроля за действиями в смартфоне вашего ребенка. Для этого нам понадобится подключение так называемого второго пространства.

Изначально данный раздел глубоких настроек MIUI был создан для того, чтобы ввести разделение рабочих столов в смартфоне. Что-то похожее уже давно предлагает и Windows – учетная запись для каждого члена семьи. Второе пространство может стать удобным способом скрыть приватные данные или же разделить ваш «личный» профиль от «рабочего»﻿.

Еще одним огромным плюсом второго пространства является установка специального «закрытого» раздела для вашего отпрыска. Дело в том, что программисты Xiaomi уже давно реализовали поддержку сразу двух паролей – вы войдете именно в тот режим, к которому привязан определенный пароль или отпечаток пальцев.

Это означает, что вы заранее сможете установить дополнительный уровень защиты, через который ничего не подозревающий ребенок вряд ли проберется – разве что ему кто-нибудь скажет пароль от «основной» части его смартфона.

Как же завести второе пространство? Здесь нам снова понадобятся общие Настройки системы. Так как совсем недавно мы уже рассказывали про данную опцию и подробно расписывали, как ее включить и выключить, то просто советуем ознакомиться с нашей инструкцией.

Использование раздела «Цифровое благополучие» - максимальная уверенность в безопасности вашего ребенка

С выходом 11 версии MIUI «Корпорация добра» все больше внедряется в системные разделы прошивки от Xiaomi: встроенные и неудаляемые приложения от Google, изменение приложения «звонилки» и т.д.

Вот, например, уже в MIUI 12 пользователи могли наблюдать совершенно новый раздел дополнительных настроек смартфона – Цифровое благополучие. Данная функция призвана сократить продолжительность времени использования смартфоном. Так, если вы привыкли «залипать» в игрушки или YouTube, данная опция будет постоянно напоминать о том, что от телефона пора отдохнуть.

Вряд ли кто-то скажет, что данная опция абсолютно бесполезна. А ведь помимо упомянутой ранее функциональности, Цифрое благополучие поможет вам настроить даже самые неочевидные методы контроля за тем, что делает ваше дитя со своим смартфоном.

Например, вы сможете просматривать, какое приложение открыто на смартфоне ребенка в режиме «онлайн», узнать продолжительность использования тех или иных приложений, а также заблокировать смартфон удаленно, если обнаружили какую-либо подозрительную деятельность в телефоне.

Это и многое другое можно устроить благодаря приложению Family Link от Google, которое очень легко найти на просторах Play Маркета. Именно оно в связке с режимом «Цифровое благополучие» предоставит вам практически неограниченные возможности для установки необходимых для вашего ребенка рамок.

Само приложение крайне интуитивное, отлично переведено на русский язык, а также регулярно обновляется.

Бонус

Также советуем установить специальные «детские» клиенты популярных соцсетей, если таковые имеются. Например, огромную популярность у детей имеет версия YouTube под названием «YouTube Детям». В нем собран исключительно дружелюбный младшему возрасту контент, который не будет перемешиваться со взрослыми роликами.

Мы уверены, что со временем появится еще больше возможностей для мониторинга деятельности ваших детей в Сети и с их девайсами. Конечно, для ребенка важно иметь свободу узнавать мир самостоятельно, но аккуратно «направить» его в более «полезную» информационную среду точно не помешает.