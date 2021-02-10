Как обезопасить и защитить ваши данные от угроз

180

Так как современные пользователи проводят очень много времени в интернете, им довольно часто приходится создавать множество различных файлов и обмениваться личными данными. Все бы хорошо, однако присутствуют риски нарваться на хакеров и злоумышленников, которые могут воспользоваться этими данными. Поэтому, на первом месте должна стоять защита ваших данных. Тем более, что киберпреступность в последнее время набирает обороты.

Как же обеспечить максимально возможную защиту, чтобы не переживать о том, что вашими данными могут завладеть третьи лица? Конечно же, в первую очередь стоит помнить о том, что большую часть защитных функций способно обеспечить полноценное антивирусное приложение, этот список поможет выбрать лучший антивирус. Однако более надежной защиты можно добиться только в том случае, если вы будете соблюдать несколько полезных правил.

Проявляйте осторожность к ссылкам

Как правило, самыми опасными считаются ссылки в электронных письмах. Мошенники часто рассылают спам письма, в которые помещают ссылки на вредоносные ресурсы или ссылки на скачивание вирусных программ. Они маскируют их под безобидные ссылки и всеми возможными способами стараются спровоцировать своих потенциальных жертв на переход по ним.

В результате, наивный пользователь может быть перенаправлен на мошеннический ресурс, на котором произойдет автоматическое скачивание и установка шпионской программы. Кроме того, переход по сомнительной ссылке может направить вас на сайт, который будет клоном какого-нибудь известного и популярного интернет сервиса. Такой метод обмана называется фишингом, и это очень распространённая практика.

Обычно на таких сайтах требуется вводить личную информацию: логин и пароль. Ничего не подозревающий пользователь выполняет все требования сайта и, тем самым, добровольно передает важную информацию в руки хакера.

Ещё хуже то, что пользователь не догадывается, что стал жертвой фишинга. После ввода пароля, поддельный сайт показывает выдуманную ошибку и перенаправляет на официальный сайт, где пользователь заново авторизуется и выполняет желаемые действия.

Помните, не стоит переходить по подозрительным ссылкам, оставленным на различных форумах или присланными в электронных письмах! Самый оптимальный вариант в подобных ситуациях – это найти ссылку на требуемый ресурс в официальном источнике. Например, поискав ее в поисковых системах Google или Яндекс. Тем более, что это не займет много времени.

Не забывайте менять пароли

Большинство пользователей используют одинаковый пароль для разных учетных записей. Этого делать не стоит, так как взломав один ваш аккаунт, злоумышленник сможет заполучить доступ и к другим вашим аккаунтам и похитить личные данные. Поэтому, для каждой учетной записи на разных сайтах у вас должны быть совершенно разные пароли, которые периодически рекомендуется менять.

Кроме того, ваш пароль всегда должен отличаться повышенной сложностью, чтобы его было сложно взломать. По-настоящему надежным паролем считается такой пароль, в котором чередуются большие и маленькие буквы в сочетании с цифрами и знаками препинания. Не стоит использовать в качестве пароля имена, клички и даты рождения, так как такие пароли взломать проще всего.

Если же у вас возникнут трудности с запоминанием паролей, то вы всегда можете воспользоваться менеджером паролей – специальная программа, хранящая все пароли в одном месте.

Используйте многофакторную аутентификацию

Для более надежной защиты данных на многих серьезных интернет ресурсах присутствует специальная функция, посредством которой можно активировать многофакторную аутентификацию. Например, после ее активации для доступа к личному кабинету, кроме пароля, потребуется ввести код, отправленный на привязанный телефонный номер в виде СМС.

Если есть выбор, то лучше воспользоваться двойной авторизацией с помощью приложения Google Authenticator. В этом случае коды будут работать, даже если будут перебои с доставкой СМС у вашего оператора, либо связи не будет вообще.

Это создаст дополнительное препятствие для посторонних лиц, которые надумают взломать вашу страничку, чтобы заполучить доступ к вашим личным данным. Да, это не совсем удобно, так как каждый раз придется вводить дополнительный код, но, поверьте, оно того стоит.

Старайтесь не пользоваться дебетовыми картами в интернете

Онлайн покупки для многих уже давно стали вполне привычным занятием. Однако, при совершении онлайн-платежей не рекомендуется пользоваться дебетовыми картами. Для таких целей лучше всего воспользоваться электронными платежными системами или же виртуальными картами.

Самый оптимальный вариант – создать отдельную виртуальную карту, которая будет использоваться исключительно для онлайн-платежей, и выставить для нее специальные параметры и ограничения. Например, блокировать ее, если она какое-то время не используется, выставить параметр “только оплата в интернете”, пополнять ее непосредственно перед платежом и не хранить на ней финансы.

﻿

Не забывайте об обновлениях

Для того, чтобы ваше устройство полноценно функционировало и имело защиту, следует использовать последнюю версию операционной системы Windows и выполнять регулярные обновления. Обновления не только повышают уровень безопасности, но и избавляют от системных ошибок.

Также стоит помнить, что в постоянном обновлении нуждаются и другие приложения, функционирующие на вашем устройстве: браузеры, антивирусное ПО, системные утилиты и другие сторонние приложения. Регулярные обновления – ключ к безопасности и бесперебойной работе всех приложений и системы в целом.

Пользуйтесь исключительно официальными программами

Довольно часто приходится устанавливать на свое компьютерное устройство программы. При этом, многие пользователи пользуются различными сомнительными источниками, не особо переживая о безопасности. Этого делать не стоит, так как хакеры часто маскируют свои вирусные приложения под видом какой-нибудь популярной бесплатной программы. Лучше воспользоваться официальным источником и купить программу, если это потребуется, чем страдать от возможных последствий.

Не храните важную информацию на облачных платформах

Киберпреступники обращают внимание на многие мелочи, и в последнее время стали проявлять интерес к облачным хранилищам, осознавая тот факт, что многие пользователи широко используют подобные сервисы для хранения своих файлов и данных.

Поэтому хранить данные особой важности в облачных хранилищах крайне не рекомендуется. Кроме того, в качестве хранилища также не стоит использовать и съемные носители, типа внешних жестких дисков или флешек. Ведь, сохранив важные файлы, например, на флешке, вы можете забыть об этом и одолжить ее кому-нибудь из знакомых, которые в итоге могут воспользоваться вашими ценными данными.

Проявляйте осторожность в социальных сетях

Для поддержки связи и развлечений многие пользователи имеют профили в соцсетях. Это удобно и практично, однако не совсем безопасно. Проблема в том, что соцсетями пользуются не только обычные люди, но и опасные мошенники, которые могут не только взламывать профили, но и вводить в заблуждение, вымогая персональные данные у наивных пользователей.

Поэтому, делиться особо ценной информацией и обмениваться важными файлами, используя для этих целей соцсети, не совсем разумное решение. Также не стоит проникаться доверием незнакомым контактам и вступать в сомнительные сообщества.

Соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций в сочетании с использованием антивирусного ПО поможет в разы повысить уровень безопасности. И не забывайте об осторожности, проявляйте бдительность в любых ситуациях, не доверяйте незнакомым контактам, не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте с интернета все подряд. Лучше лишний раз перестраховаться, чем оказаться жертвой мошенников.