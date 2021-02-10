841

Часто пользователи сталкиваются с неприятной ситуацией, когда экран не отключается во время разговора. Из-за этого происходят случайные нажатия, что влечет за собой запуск ненужных приложений и функций. Датчик приближения как раз решает данную проблему. Поэтому в сегодняшнем материале обсудим, как включить, отключить и откалибровать датчик приближения на телефонах Xiaomi и Redmi.﻿

Для чего нужен датчик приближения

Датчик приближения – это специальный сенсор, отвечающий за автоматическое отключение дисплея во время телефонного разговора. Экран становится неактивным, поэтому вы не можете осуществить случайное нажатие, зацепив дисплей ухом или щекой. Proximity sensor расположен на верхней грани смартфона, обычно возле фронтальной камеры. На современных смартфонах сенсора не видно из-за тонких рамок.

Датчик приближения отвечает за приглушение голосовых сообщений, когда вы подносите телефон к уху. То есть, звук начинает воспроизводиться через слуховой, а не полифонический динамик, за счет чего звуковое сообщение слышите только вы. Еще сенсор нужен для работы функции «В кармане». Дисплей опять же блокируется во избежание случайных нажатий, происходивших, когда телефон лежит в кармане.

Как вы уже поняли, proximity sensor – очень полезный инструмент, облегчающий использование мобильного устройства. Но почти все смартфоны Сяоми грешат существенным недостатком – некорректной работой датчика приближения. Он может не срабатывать при поднесении смартфона к уху, либо работать хаотично, из-за чего экран будет все время гаснуть и повторно включаться. Поэтому многие пользователи хотят полностью отключить датчик приближения. Но перед тем, как приступать к таким радикальным мерам, мы рекомендуем откалибровать сенсор. Как это сделайте – читайте в следующем пункте.

Что делать, если датчик некорректно работает на Сяоми

Для начала рассмотрим, какие меры можно предпринять, если сенсор неправильно работает. Нижеописанные действия в большинстве случаев помогают устранить проблему.﻿

Снятие или замена защитного стекла

Некачественные защитные стекла блокируют поток света, в результате чего датчик освещенности перестает срабатывать. Также неполадка может наблюдаться, если вы неправильно наклеили стекло. Поэтому мы рекомендуем приобрести стекло хорошего качества (желательно оригинальное) и аккуратно наклеить его на экран смартфона. Обязательно проследите, чтобы все вырезы для датчиков и фронтальной камеры не были перекрыты. Новичкам стоит обратиться в сервисный центр: мастер быстро наклеит защитное стекло на дисплей телефона.﻿

Отключение функции «В кармане»

Как уже упоминалось выше, опция «В кармане» предотвращает случайные нажатия, но из-за нее датчик не срабатывает, когда смартфон подносится к уху. Так что функцию лучше сразу отключать. Для этого:

﻿﻿

1.Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Блокировка экрана».





2.Деактивируйте ползунок напротив строки «Режим «В кармане»».





﻿﻿

Калибровка датчика

Это одна из самых действенных процедур, после проведения которой сенсор начинает работать корректно. Чтобы осуществить калибровку, нужно зайти в инженерное меню. И здесь важный момент: не на всех моделях есть возможность откалибровать датчик. Если ваш смартфон работает под управлением процессора MediaTek, вы сможете провести данную операцию. Если же установлен Qualcomm Snapdragon – калибровка недоступна.

﻿﻿

Итак, переходим в «Настройки» – «О телефоне». Открываем «Все параметры» и 5 раз быстро кликаем по строке «Версия ядра». Появляется меню hardware test. Жмем по троеточию в правом верхнем углу. Там должна быть вкладка «Proximity sensor calibration». Нажимаем по ней и следуем подсказкам на экране.

﻿﻿

Еще в инженерном меню можно проверить работоспособность датчика приближения. Возможность доступна как для устройств с MTK, так и со Snapdragon. Листаем меню и находим вкладку «Proximity sensor». Несколько раз прикладываем руку к верхней панели телефона, где расположен сенсор, и смотрим на значение «Sensor Value». Если цифра изменятся с нуля до пяти, значит, датчик работает корректно (при поднесении ладони должен показываться ноль; если сенсор ничем не прикрыт, будет цифра пять).

﻿﻿

Отключение датчика в MIUI 12

Если от сенсора приближения больше вреда, чем пользы, можно полностью выключить его. Опять же, эта возможность доступна не для всех смартфонов. Например, на моем Redmi Note 10 5G с процессором MediaTek Dimensity 700 5G нет функции для включения/отключения датчика.

﻿﻿1.В «Настройках» открываем «Приложения» – «Системные приложения».





2.Выбираем пункт «Вызовы».





3.Прокручиваем страницу до вкладки «Входящие вызовы».





4.Ищем пункт «Датчик приближения» и деактивируем ползунок.

Еще один вариант:

﻿﻿1.Включаем режим разработчика.

2.﻿Заходим в раздел «Расширенные настройки» – «Для разработчиков».﻿

3.Открываем вкладку «Элементы в быстрых настройках».





4.Включаем ползунок возле строки «Датчики отключены».

Обратите внимание, что после включения этой опции могут не работать и другие важные датчики.﻿



Использование стороннего софта

На Гугл Плей представлено множество приложений, которые якобы предназначены для калибровки датчика. Но на самом деле пользы от них практически нет. Функциональность сенсора зависит прежде всего от прошивки, и как-то повлиять на это с помощью сторонних программ не получится. А вот скачать приложение для проверки работоспособности сенсора можно. Но стоит ли это делать, если для таких целей отлично подходит системное инженерное меню? Решайте сами.

Мы разобрались, как откалибровать и включить/отключить датчик приближения на Xiaomi. Все делается очень просто и быстро. Пишите в комментарии, устраивает ли вас работа датчика приближения в Миюай.﻿﻿