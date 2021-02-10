Как отключить новости на экране блокировки Xiaomi

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Раздражают рекламные баннеры на экране Xiaomi? Давайте разберемся, как их можно отключить

В прошлом году Xiaomi представили новую версию своего фирменного интерфейса MIUI 12. Несмотря на большое количество положительных отзывов, в MIUI 12 регулярно находят как и большие косяки по части стабильности работы, а также раздражающие фишки, которые разработчики добавляли для удобства пользователей. Одной из таких фишек можно назвать появление рекламы на странице блокировки устройства, и сегодня мы рассмотрим, как отключить эту самую рекламу на экране блокировки Xiaomi.

Xiaomi и без того активно критикуют за обильное количество рекламы в «родных» приложениях, а появление рекламных баннеров на экране блокировки выглядит как настоящее издевательство над фанатами уже легендарного бренда.

Как оказалось, новые рекламные баннеры появились благодаря обновлению приложения «Карусель обоев», которая на предыдущих итерациях MIUI отвечала только за одну вещь – размещение новых обоев каждый раз, когда вы блокировали и разблокировали устройство. Теперь же в Карусель обоев встроили похожие рекламные модули, которые можно найти в других родных приложениях от Xiaomi.

Загвоздка в том, что в других своих программах производитель дал возможность отключить рекламу полностью благодаря нажатию одной кнопки. А вот в Карусели обоев таких настроек нет.

Так как же удалить ненавистную рекламу с экрана блокировки Xiaomi? Существует несколько вариантов разобраться с этой проблемой, рассмотрим их подробнее.

Отключение работы Карусели на экране блокировки

Самым простым и стопроцентно работающим способом перестать видеть назойливые надписи на заблокированном дисплее вашего устройства является отключение уведомлений приложения Карусели обоев.

Заходим в общие Настройки вашего смартфона, прокручиваем список до пункта «Приложения» и «тапаем» по нему. Внутри нас будет ждать список установленных приложений и, чтобы увидеть необходимую нам Карусель обоев, необходимо будет нажать на «три точки» в правом верхнем углу экрана. Появится новое окошко с выбором из трех позиций, вам необходимо будет выбрать «Все приложения».

После этого в списке приложений будут отображаться также и системные программы, среди которых вы найдете Карусель обоев. «Тапаем» по Карусели и заходим в ее настройки. Для начала нам нужно будет отключить автозапуск приложения, а после этого переходим в настройки выданных разрешений и отключаем все выданные разрешения. После этого необходимо выполнить перезагрузку устройства. Готово! Теперь вас не побеспокоят вечные рекламные ссылки.

Полное удаление приложения Карусель обоев

Перед тем, как подробнее расписать следующий способ блокировки рекламы, стоит упомянуть, что, к сожалению, удаление приложения Карусель уже не актуально для многих смартфонов на MIUI 12. Связано это с тем, что разработчики MIUI «вшили» данное приложение глубоко в систему – раньше его присутствие было пожеланием пользователя.

Однако в некоторых смартфонах Xiaomi Карусель обоев до сих пор доступно для удаления. Также не стоит забывать про разблокировку загрузчика и получение рут-прав, но эти действия выходят за рамки простого решения нашей проблемы.

Итак, удалить Карусель обоев (если смартфон вам дает такую возможность) очень просто – заходим в Настройки устройства, ищем пункт Приложения, выбираем «Все приложения», нажав на «три точки» в правом верхнем углу экрана и ищем приложение «Карусель обоев». Заходим в настройки приложения и ищем пункт «Удалить». Нажим, подтверждаем удаление и перезагружаем.

Существует альтернативный способ удаления Карусели обоев с вашего устройства перейти по следующей ссылке и нажать «Удалить» в Google Play Маркете. Возможно, именно этот способ подойдет вам.

Отключение рекламы в других приложениях MIUI 12

Как мы уже отмечали в начале нашего разбора, внутри многих приложений от Xiaomi также можно обнаружить большое количество рекламы. Ее наличие на системном уровне раздражает абсолютно всех фанатов Xiaomi (очевидно, кроме гендиректора китайской компании).

Понимая, что в итоге милость пользователей смартфонов Xiaomi может спокойно перейти в обоснованный гнев, разработчики добавили возможность убрать большую часть рекламных баннеров, и для этого даже не нужны специальные знания. Нужно только терпение и 10 минут вашего времени.

Отключение службы msa

Мы уже рассказывали вам о службе msa – ее, в любом случае, лучше отключать. Напомним, что найти ее можно в общих Настройках устройства. Заходим в Настройки, ищем пункт «Пароли и безопасность», в котором будет находиться подпункт «Доступ к личным данным». Внутри него вы найдете несколько системных служб, среди которых будет та самая msa – смело отключайте ее. После этого вы сразу отметите сокращение количества рекламы во многих приложениях MIUI.

Отключение рекламы в приложении «Безопасность»

К сожалению, простое отключение службы msa не поможет убрать всю рекламу – ее нужно будет поотключать и вручную. Для начала заходим в приложение Безопасность и ищем в правом верхнем углу иконку шестеренки – настройки приложения. Прокручиваем до конца открывшегося списка и находим пункт «Получать рекомендации» - отключаем его.

Также следует «погулять» по компонентам «Безопасности». На основном экране приложения находим пункт «Очистка» и нажимаем на него. В правом верхнем углу будет располагаться иконка метлы, нажимаем на нее, а после – на шестеренку. В открывшемся списке ищем тот же пункт «Показывать рекомендации» - отключаем.

Музыка, загрузки и проводник

Те же манипуляции необходимо провести для приложений Музыка, Загрузки и Проводник. Настройки приложения Музыка находятся в левом верхнем углу – вам необходимо будет нажать на иконку в виде трех линий. Далее нажимаем на пункт «Расширенные настройки», а внутри него находим «Получать рекомендации».

Далее заходим в «Загрузки» и жмем на «три точки» в правом верхнем углу. Здесь «Получать рекомендации» будет располагаться на первом месте.

Последним приложением будет «Проводник». Его настройки находятся в левом верхнем углу – нажимаем на иконку в виде трех линий и находим пункт «Настройки». В открывшемся списке находим пункт «Информация», внутри которого будет находиться тот самый переключатель «Получать рекомендации». По привычке отключаем его.

Вот мы и избавились не только от рекламы на экране блокировки, но и внутри системных приложений.