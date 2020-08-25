Как подключиться к VPN на Android: 5 простых шагов

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Узнайте как подключиться к VPN на Android!

Платформа Андроид, наравне с iOS занимает ведущее место на рынке операционных систем мобильных устройств и гаджетов. Если Вы, являясь обладателем устройства Андроид, хотите загрузить приложение, заблокированное или недоступное в Вашей стране, подключиться к корпоративной сети удаленно или желаете сохранить анонимность при использовании публичной и общедоступной Wi-Fi сети, то Вам может понадобится сервис VPN (виртуальная частная сеть). В этой статье мы расскажем как можно подключиться к VPN на Вашем мобильном устройстве Android за 5 простых шагов, рассмотрим как без лишних затрат денег, удачно выбрать на 100% бесплатный VPN, подходящий Вам.

Как настроить VPN на Android?





В большинстве устройств, работающих на Андроиде, имеется встроенная функция поддержки различных виртуальных серверов. Это дает возможность владельцу VPN легко подключится к удаленному серверу в том случае, если у него уже имеется логин и пароль от учетной записи одной из VPN провайдеров. Не важно что это, дорогой премиальный сервис или же на 100% бесплатный VPN, процесс настройки не займет у Вас много времени.

Для подключения функции виртуального доступа в Интернет на Вашем мобильном устройстве необходимо:

- Зайти в меню настроек устройства и выбрать пункт «Беспроводные сети»,

- Кликнуть на пункте VPN на появившемся экране,

- Справа в верхней части экрана, Вы сможете найти символ «+» или же кнопку «Добавить VPN-профиль» (зависит от версии Андроид),

- Кликните по данной кнопке и затем заполните поля «логин» и «пароль» данными, полученными от VPN провайдера.

- Сохраните всю введенную Вами информацию и выберете из списка созданное VPN-подключение, чтобы получить доступ в Интернет.

Используйте приложения от VPN провайдеров





У некоторых популярных VPN-сервисов имеются специальные мобильные приложения для Android, которые упрощают настройку соединения. Одним из наиболее удобных приложений обладает сервис ExpressVPN. Их мобильные клиенты не только просты в использовании, но и универсальны. Вы можете использовать учетную запись VPN на любом устройстве - Android, iPhone, Windows, Mac, Linux или даже на домашнем роутере. Удобное приложение своим клиентам предлагает также провайдер StrongVPN, приложение которого с большим количеством гибких настроек отлично подходит для опытных пользователей, которым действительно нужен бесплатный уровень онлайн-защиты. У провайдера TunnelBear имеется бесплатная пробная версия, доступная через мобильное приложение, которая даст вам 500 МБ данных для использования в Интернете.

Технология OpenVPN





Операционная система Android не включает в себя встроенную поддержку серверов OpenVPN. Если Вы используете сеть OpenVPN, то может потребоваться установка стороннего приложения. Так, к примеру, приложение OpenVPN Connect, официальное приложение OpenVPN, работает на Android версии 4.0 и выше и при этом не требует проведения на телефоне процедуры root. Чтобы подключиться к сети OpenVPN на устройстве под управлением более старых версий Android, Вам потребуется рутировать свое устройство.

Режим «постоянная VPN»





Начиная с версии Android 4.2, компания Google предусмотрела возможность включения постоянного режима работы VPN на мобильном устройстве. Когда данная опция активна, Андроид будет отправлять данные об активности пользователя только через VPN канал. Это может быть полезным, если Вы используете общедоступную Wi-Fi сеть и при этом хотите, чтобы VPN все время защищал Ваши персональные данные.

Чтобы включить данную опцию, просто нажмите на значок шестеренки («Настройки») рядом с именем VPN подключения, затем переключите ползунок «Постоянная VPN» в режим активности.

Какие VPN лучше всего подойдут для Андроид устройств?





Одним из самых популярных и удобных виртуальных провайдеров является ExpressVPN. Это один из самых простых в настройке сервисов VPN, который поддерживает Андроид, а также обеспечивает высокую скорость соединения.

NordVPN ничем не уступает сервису ExpressVPN. Данный провайдер может похвастаться поистине впечатляющим количеством серверов по всему миру, а также гораздо эффективной системой безопасности и более совершенными протоколами шифрования.

Cyberghost - еще один виртуальный провайдер, отлично подходящий для обладателей Андроид-устройств. Преимущества: большое количество серверов в разных странах мира, широкий функционал безопасности (к примеру блокировка вредоносных программ и надоедливых баннеров), а также доступная цена, в сравнении с конкурентами.

Стоит отметить, что VPN - это не та функция, которая нужна абсолютно всем. На самом деле, большинству пользователей просто не нужно переживать за свою онлайн безопасность, особенно если они не имеют дело с данными, представляющими коммерческую тайну. Однако, если все же такая необходимость возникнет, хорошо бы знать, как пользоваться VPN и как легко настроить его на Андроид. Надеемся, что данная статья дала Вам некоторые представления об этом.