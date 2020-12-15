Как похорошеют дисплеи iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

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LTPO-панели, режим 120 Гц и Always on Display — все это обретут iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Совсем недавно была представлена линейка iPhone 12, а в сети уже множится количество слухов, касающиеся серии iPhone 13. Так, на фоне маниакального увлечения компанией экологией и защитой природы поговаривают, что в коробке с новеньким iPhone 13 пользователи не найдут не только зарядку и наушники, но и зарядный кабель. Apple категорически не хочет пристать на требования Европарламента внедрить USB Type-C в смартфонах и чтобы обойти их намерена отказаться от зарядного порта.

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Согласно свежим данным, компания планирует оснастить две модели из семейства iPhone 13 дисплеями с частотой обновления 120 Гц и реализуют функцию Always on Display. Предположительно, речь идет о iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, которые перейдут на использование LTPO-экранов, позволяющих снизить расход энергии на 20%. Напомним, что первыми устройствами, которые получили LTPO-матрицы стали Samsung Galaxy Z Fold и Galaxy Note 20 Ultra.

Предполагается, что Samsung и останется ключевым поставщиком OLED‑матриц для iPhone 13. Небольшие партии панелей для нужд Apple могут поставлять компании BOE и LG, но окончательное решение о сотрудничестве с ними будет принято после проверки дисплеев на соответствие стандартам качества «яблочной» компании.

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Утечки указывают на то, что новое поколение iPhone получат подэкранные сканеры. При этом компания не намерена отказываться и от Face ID.

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Источник: phonearena