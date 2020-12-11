Cydia подала в суд на Apple из-за монополии на рынке iOS-приложений

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Cydia хочет, чтобы Apple ответила за антиконкурентную политику в части софта

Возможно, не все знают, но первым магазином приложений для iOS был вовсе не App Store, а Cydia. Он появился в самом начале 2008 года и где-то полгода оставался единственным каталогом приложений, откуда пользователи могли скачивать софт для устройств iOS. Потом Apple создала App Store и сделала все, чтобы «задушить» Cydia. Естественно, что агрессивная политика концерна из Купертино пришлась не по нраву создателям Cydia и они решили призвать к ответу Apple.

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Пришло сообщение, что Cydia инициирует судебное разбирательство против «яблочной» компании, как знамя борьбы с монополией App Store на рынке iOS-приложений. Она считает, что концерн из Купертино практикует антиконкурентное поведение, которое направлено на выдавливание с рынка Cydia. Еще одна претензия к Apple — раздутая угроза джейлбрейка, которая на самом деле преувеличена, сам процесс безвреден.

Свою цель Cydia видит так:

«Этот судебный процесс направлен на открытие рынков для распространения приложений iOS и обработки платежей приложений iOS для тех, кто желает честно конкурировать с Apple, а также на возмещение огромного ущерба, нанесенного Apple».

Cydia стала еще одной компанией, которая открыто выступила против монополии Apple на рынке приложений для iOS. И камнем преткновения стала не завышенная комиссия с транзакций внутри магазина и самих приложений, сколько тот факт, что Apple делает все, чтобы задушить конкуренцию и не допустить появления альтернативных магазинов с контентом.

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Насколько доводы Cydia окажутся весомыми и имеющими под собой все основания, предстоит разобраться суду. Будет интересно посмотреть, на чью сторону станет Фемида. Но в любом случае Apple, скорее всего, придется изменить собственную политику в части App Store под давлением «недовольных».

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Источник: theverge