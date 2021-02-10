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Сегодняшние реалии таковы, что огромное количество украинцев оказались за границей. Но очень важно поддерживать связь с родственниками и друзьями, а также иметь доступ в интернет. Поэтому пользователи интересуются, как подключить роуминг в зарубежных странах, какие условия действуют и какие тарифные планы предлагаются. В сегодняшней статье обсудим эти важные вопросы.

Отмена платы за роуминг для украинцев

Осенью Евросоюз принял решение отменить плату за роуминг для украинцев. О присоединении Украины к внутреннему роумингу ЕС стало известно 14 сентября. Это очень актуально, ведь миллионы людей по-прежнему находятся в европейских странах и хотят все время быть на связи с близкими из Украины.

После отмены платного роуминга для украинских пользователей стал доступен внутренний роуминг ЕС. Им пользуются и сами европейцы: бесплатный роуминг действует на всей территории ЕС. Например, абонент, находившийся в Германии, может звонить в Польшу по своему тарифу, и с него не будет сниматься дополнительная плата за роуминг. Такие же условия теперь доступны для украинцев.

Находясь в роуминге, нужно будет оплачивать только свой тарифный пакет (ежемесячная абонплата). Никакие доплаты за роуминг вносить не нужно. К примеру, в Украине вы пользовались тарифом за 350 грн в месяц, и в эту сумму входил безлимитный интернет и безлимитные звонки в сети оператора. Такие же условия для вас будут и за границей.

Напомним, что до начала войны плата за роуминг в Евросоюзе была довольно высокая. Тем не менее, пользователи, находившиеся за рубежом после 24 февраля, отмечали, что украинские мобильные операторы не требуют оплачивать роуминг. Все тарифные пакеты работали без доплат, и эта тенденция будет сохранена.

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Какие условия действуют для украинцев за границей в 2022 году

Как мы уже отметили выше, плата за роуминг отменена. Теперь рассмотрим, какие условия использования предоставляют конкретные операторы. Обсудим тройку крупнейших украинских операторов – Киевстар, Vodafone и lifecell.

Kyivstar

Данный оператор предоставляет услугу «Роуминг как дома». Сумма оплаты и тарифный пакет остаются такими же, как в Украине. Обратите внимание, что бесплатный роуминг действует не по всему миру, а только в 30 странах. А именно: Австрия, Бельгия, Болгария, Литва, Латвия, Чехия, Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, Словения, Нидерланды, Греция, Ирландия, Франция, Германия, Испания, Италия, Дания, Хорватия, Финляндия, Норвегия, Швейцария, Швеция, Молдова, Великобритания, Португалия, Египет, Люксембург и Эстония.

Если страна отсутствует в вышеуказанном списке, значит, на нее распространяется стандартный платный роуминг. Киевстар предупреждает, что бесплатный роуминг будет действовать не всегда, но дата его окончания неизвестна. Скорее всего, до конца войны такие условия точно сохранятся.

Вы можете без проблем переезжать с одной страны в другую, и тарифный пакет будет продолжать работать. Бесплатный роуминг активируется, как только вы пересечете границу. При возвращении в Украину никаких специальных манипуляций тоже проводить не нужно: роуминг отключится автоматически, и вы перейдете к обычному использованию тарифа.

Vodafone

Условия у оператора Водафон отличаются, но они также выгодные. Услуга называется «Доступный роуминг», и она бесплатна при условии подключения основного тарифа. На месяц вы получаете:

10 ГБ интернета;

250 минут на звонки в сети Vodafone;

50 минут на звонки в сети других операторов (украинские номера и номера страны, в которой вы находитесь);

100 штук SMS;

50 минут на входящие звонки.

Услуга «Доступный роуминг» работает в следующих странах: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Греция, Германия, Дания, Эстония, Израиль, Италия, Испания, Канада, Люксембург, Литва, Латвия, Молдова, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

После исчерпания вышеуказанных пакетов с услугами подключится базовая тарификация. Ознакомиться с ней вы можете на официальной странице Vodafone.

Для подключения услуги «Доступный роуминг» нужно ввести код *600*6#. Стандартный тариф должен быть уже подключен заранее. Для проверки остатка необходимо набрать команду *600*61#.

Обратите внимание, что роуминг подключается только раз в месяц. Дополнительно еще можно подключить услугу «ГигаРоуминг», «ГигаРоумингMax» или «ГигаРоумингUltra», но они уже платные. Бесплатного роуминга будет достаточно для базового использования: вы сможете периодически звонить родным, а также посещать веб-страницы.

Lifecell

К сожалению, условия у этого оператора не такие выгодные, как у Киевстар. Но Лайфселом пользуется большое количество пользователей, и после приезда за границу у них нет возможности приобрести другую украинскую SIM-карту и сменить мобильного оператора.

До конца 2022 года у lifecell действует акция «Гигабайты без границ». Пользователю нужно только пополнить свой стандартный тариф, и он сможет пользоваться интернетом за границей на таких же условиях, как и в Украине.

Услуга действует в следующих странах: Австрия, Болгария, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Греция, Германия, Дания, Эстония, Италия, Испания, Кипр, Литва, Латвия, Люксембург, Лихтенштейн, Молдова, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Польша, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, Сербия, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария и Швеция.

Отдельно подключать роуминг «Гигабайты без границ» не нужно. Он активируется автоматически после оплаты основного тарифа.

Также из бесплатных предложений есть услуга «Входящие звонки без дополнительной платы». Достаточно подключить свой обычный тариф, и можно бесплатно принимать входящие вызовы. Предложение актуально только для 12 стран: Болгария, Бельгия, Греция, Испания, Люксембург, Молдова, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Франция и Хорватия. Акция действует до 31.12.2022 г.

Что делать, если связь в роуминге не работает

Чаще всего проблемы с роумингом возникают из-за неправильно выставленных настроек в мобильном устройстве. Нужно перейти в раздел «Мобильные сети» и активировать строку «Данные в роуминге».

Если не получается совершать и принимать звонки, необходимо открыть пункт «Операторы сети» и включить ползунок «Выбирать автоматически». Мобильная связь все равно не работает – тогда попробуйте вручную выбрать подходящего оператора.

Обратите внимание! Качество связи за границей может быть значительно хуже, чем в Украине. Также возможно снижение скорости интернета.

Как отключить роуминг

После возвращения в Украину роуминг отключается автоматически. Если вы хотите выключить его самостоятельно, перейдите в настройки смартфона и просто деактивируйте галочку «Данные в роуминге». Также можно связаться со своим оператором и попросить отключить услугу.

Учтите, что украинский тарифный пакет не будет работать за рубежом при отключенном роуминге. В виде альтернативы можно приобрести SIM-карту европейского мобильного оператора и подключить местный тариф. Но расценки там значительно выше, чем на украинские тарифы.

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Теперь вы знаете, какие условия по роумингу предоставляют украинские мобильные операторы, как подключить бесплатную услугу и какой пакет данных вы получите. Пишите в комментарии, какой роуминг считаете наиболее выгодным.