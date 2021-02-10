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Современное общество невозможно представить без мобильных устройств. Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Помимо развлечений и отдыха, для некоторых телефоны также являются средством заработка. Например, блогеры проводят практически все свое время со смартфоном.



Но неужели такое частое использование гаджетов абсолютно безопасно для человеческого организма? Это обширная и сложная тема, которая уже на протяжении многих лет вызывает споры и становится предметом исследований. Сегодня мы попытаемся разобраться, есть ли реальный вред от телефонов и стоит ли нам бояться.





Исходит ли излучение от мобильных телефонов

Любое устройство, в том числе и смартфон, излучает электромагнитные волны. С чем у нас ассоциируется излучение? Правильно, с радиацией и дальнейшими плачевными последствиями. Многие сомнительные источники пугают пользователей, что от телефонов идет радиация.



Соответственно, это обязательно приведет к необратимым изменениям в организме. Даже некоторые ученые с уверенностью заявляют, что использование мобильных устройств намного повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Сразу скажем, что это неправда, поскольку никакой доказанной научной основы в этих утверждениях нет.







Да, от телефонов исходит электромагнитное излучение. Но это повседневная вещь, которая не должна пугать. Любой электроприбор, который используется в быту, также излучает эти радиоволны. Небольшое излучение идет даже от бетонных зданий. Соответственно, мы не можем полностью отгородить себя от радиации, как бы страшно ни звучало это слово.

Разница между ионизирующим излучением и неионизирующим

Важно понимать, что существует два вида излучения – ионизирующее и неионизирующее. Первый вид довольно опасный: к нему относятся ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-лучи. Такая радиация с легкостью проникает в ткани организма и вызывает сильное повреждение. В результате возникают серьезные изменения в клетках, что может привезти к развитию злокачественных опухолей или других заболеваний.

Несмотря на свою опасность, ионизирующее излучение часто встречается в повседневной жизни. Это активные солнечные лучи, рентгеновские снимки, радиохирургия, лучевая терапия. Полностью избавиться от ионизирующего излучения невозможно, но нужно стараться по максимуму снизить его влияние.



Например, летом всегда пользоваться солнцезащитным кремом, редко посещать солярии, а при рентгене надевать жилетку со специальными защитными пластинами. Именно ионизирующее излучение принято называть радиацией (облучением).





Есть и второй тип электромагнитного излучения – неионизирующий. В отличие от ионизирующего, он не способен нанести существенный вред тканям. Именно такое излучение исходит от смартфонов и других устройств, а еще от сотовой связи, Wi-Fi, Bluetooth. Неионизирующее излучение можно встретить при термообработке металлов и нагревании микроволновыми лучами (использование микроволновой печи). Тепловое излучение и видимый свет также относятся к неионизирующему типу.

Ученые доказали, что серьезного вреда от такого излучения нет: оно не способно отделять электроны от атомов. Единственное видимое проявление может заключаться в нагреве – именно таким образом работают, например, микроволновые печи. Но абсолютная безопасность неионизирующего излучения не доказана, поэтому возникает так много споров и домыслов.

Могут ли смартфоны вызвать онкологические заболевания

Мы уже выяснили, что от мобильных устройств исходит неионизирующее излучение, которое не деформирует и не повреждает клетки организма. В отличие от того же ультрафиолета, относящегося к ионизирующему типу. Солнечные лучи, которые могут показаться безвредными на первый взгляд, способны вызвать рак кожи, и это научно доказано. Получается, что от солнца вреда намного больше, чем от смартфона.

Проводилось много различных исследований и опытов, в ходе которых ученые пытались установить связь между неионизирующим излучением и возникновением онкологии. В одном эксперименты участвовали мыши: у некоторых зверьков, которые получали большую дозу неионизирующего излучения, возникли очаговые опухоли. Но крысы, которые не облучались, прожили меньше.

Получается, в человеческих условиях такие эксперименты неактуальны, поскольку пожилой возраст сам по себе является фактором риска для развития заболеваний. Да и мыши облучались максимально близко к телу на протяжении 9 часов непрерывно. Согласитесь, что вы не держите смартфон возле головы по 9 часов каждый день.

Другой ученый заявил, что для возникновения риска опухолей смартфон должен использоваться по 20 часов на протяжении 60-70 лет. Опять же, в наших реалиях это практически невозможно.

Мы выяснили, что нет никаких исследований, подтверждающих опасность телефонов в плане развития онкологии. Но все же стоит соблюдать меры безопасности, о которых расскажем в следующем пункте.

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Как определить относительную безопасность телефонов

Чтобы максимально обезопасить пользователей, был создан параметр SAR, расшифровывающийся как Specific Absorption Rate. Это удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии. То есть, SAR показывает процент электромагнитной энергии, которая поглощается тканями организма и, соответственно, гипотетически может привести к каким-то изменениям.

Каждый смартфон имеет разный уровень Specific Absorption Rate. Чем выше SAR – тем опаснее телефон. По заявлению немецкого Федерального ведомства по радиационной защите, показатель SAR не должен превышать 2 Вт на 1 кг. Если цифра больше, значит, устройство можно отнести к категории небезопасных. Правительственный орган «Der blaue Engel», занимающийся вопросами экологии, более категоричный, и максимальное безопасное значение SAR устанавливает на уровне 0,60 Вт на 1 кг.

Также коэффициент поглощения отличается в зависимости от частей тела человека: в районе головы и уха поглощение больше, чем в других частях тела. Например, значение Samsung Galaxy S21 5G на ухо составляет 0,46 Вт/кг, тогда как на тело – 1,51 Вт/кг. Именно поэтому не рекомендуется долго держать смартфон возле головы.

Как узнать уровень SAR в своем телефоне

Значение SAR является общедоступным, и его может посмотреть любой пользователь. Данный показатель указывается в технических характеристиках мобильного устройства – его можно найти на обратной стороне коробки или в буклете, идущим в комплекте.

Если не нашли SAR на упаковке и в документации, зайдите на любой технологический сайт или интернет-магазин и перейдите в раздел с характеристиками. Там обязательно будет значение Specific Absorption Rate. Например, на сайтах DeviceSpecifications и GSMarena почти всегда присутствует этот параметр в отдельной вкладке.

Сейчас довольно редко встречаются модели со значением SAR, превышающим 2 Вт на 1 кг. Европейские страны тщательно следят за экологией и безопасностью, поэтому телефон с высоким коэффициентом поглощения может просто не поступить в продажу. Но перед покупкой все равно рекомендуется самостоятельно проверять этот важный параметр.

Уровни SAR в популярных смартфонах

Мы подготовили развернутую таблицу, в которой находятся популярные модели телефонов и их значение SAR. Благодаря этой таблице вам не нужно будет самостоятельно искать уровень Specific Absorption Rate в характеристиках. В параметре указали воздействие и на голову, и на тело.

Как видим, в большинстве моделей показатель SAR не превышает 1,50 Вт/кг. Напомним, что по стандартам ЕС безопасным считается значение до 2,00 ватт.

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Меры безопасности при пользовании телефоном

Придерживайтесь нижеуказанных рекомендаций, чтобы снизить возможное вредное воздействие смартфона:

При телефонном разговоре включайте громкую связь или убирайте гаджет как можно дальше от уха.

Не оставляйте смартфон возле головы на ночь. Желательно убирать его в другую комнату.

Носите мобильное устройство в сумке или рюкзаке. Не стоит класть его в карманы брюк или куртки. Помните: чем ближе к телу находится устройство, тем сильнее вредное воздействие.

По возможности находитесь возле источника связи или интернета. Было доказано, что при плохом сигнале интернета или мобильной сети излучение увеличивается, поскольку телефону требуется больше энергии для получения сигнала.

Сократите время пользования телефоном. Да, для некоторых мобильное устройство – это и отдых, и заработок. Но стоит подумать о своем здоровье – использование смартфона сутки напролет точно его не улучшит. В день старайтесь уделять девайсу не более 4-5 часов.

Ограничьте доступ ребенка к мобильному устройству. Дети более подвержены излучению: их череп тоньше, чем у взрослого. Позаботьтесь, чтобы ребенок проводил с телефоном не более 2 часов в день.

При выборе мобильного устройства обязательно обращайте внимание на значение SAR. Покупайте модели с наименьшим значением.

Другой вред для здоровья от смартфонов

Мы разобрались, что связь между использованием телефона и возникновение онкологии не доказана. При умеренном использовании неионизирующее излучение абсолютно безопасно. Но есть и другие аспекты, на которые негативно влияют мобильные устройства. А именно:

Снижается острота зрения. Особенно это актуально для AMOLED-экранов с высоким уровнем ШИМа. Подробнее об этом читайте в отдельной статье

Появляется зависимость и психологические проблемы. Ученые доказали, что пользователи, имеющие зависимость от телефона, больше подвержены депрессии и неврозу. Такие люди могут быть раздражительными, замкнутыми в себе, печальными и недовольными жизнью. Досуг становится однообразным и бесполезным. Все свое свободное время пользователь проводит с телефоном вместо того, чтобы заниматься спортом, гулять, читать, смотреть интересные телепрограммы, общаться с друзьями и родными.

Ухудшаются когнитивные функции. Человек растерянный, плохо воспринимает и запоминает новую информацию, у него снижается работоспособность.

Особенно мобильные устройства могут негативно влиять на малышей, подростков, людей пожилого возраста, беременных и тех, у кого снижен иммунитет.

Выводы

Телефоны не способны вызывать онкологические заболевания, поскольку неионизирующее излучение не проникает глубоко в ткани организма. Но при длительном использовании риск возникновения заболеваний все равно немного повышается, если уровень SAR превышает допустимый максимальный порог.

Намного больше вероятность, что у вас возникнут другие проблемы со здоровьем – плохое зрение, хроническая усталость, головная боль, раздражительность, нарушение когнитивных функций. Поэтому обязательно отдыхайте от телефона и не позволяйте развиться зависимости.

Пишите в комментарии, сколько часов в день используете смартфон, и ощущаете ли от этого какие-то негативные последствия. Удачи!