Как прошить смартфон Xiaomi в режиме EDL
Прошивка Xiaomi через EDL – это единственный рабочий вариант, если телефон «окирпичился» по причине системного сбоя. К сожалению, не всегда есть возможность обратиться к специалисту, поэтому пользователи хотят в домашних условиях восстановить мобильное устройство. В статье мы описали действенные методы, позволяющие установить новую прошивку на смартфон Xiaomi.
Зачем нужен режим EDL
EDL — расширенная утилита, благодаря которой можно прошить смартфон без кастомного рекавери, root-прав и разблокированного бутлоадера. Данный режим подойдет, если вы хотите перейти на кастомную оболочку или просто установить другую версию официальной прошивки, но загрузчик у вас заблокирован.
Как уже отмечалось выше, с помощью EDL возможно даже восстановить «кирпич». Под «кирпичом» подразумевается мобильное устройство, которое не включается и не реагирует на действия пользователя. Либо же происходит бутлуп – постоянная перезагрузка, не позволяющая запуститься операционной системе. Чаще всего «окирпичивание» случается после неудачной прошивки (например, телефон разрядился в процессе).
Обратите внимание! Прошивка через EDL будет эффективна, если девайс не работает именно из-за системной проблемы. Но также телефон может не включаться после механического повреждения. Тогда перепрошивка бессильна, поможет лишь обращение в сервисный центр.
EDL есть только на смартфонах с процессором Qualcomm Snapdragon. Если у вас MediaTek – ничего не получится.
Преимущества и недостатки
Прежде чем перепрошивать смартфон, внимательно ознакомьтесь с плюсами и минусами режима EDL.
Из плюсов хочется выделить:
1.Установка прошивки с неактивным загрузчиком.
2.Возможность восстановить «кирпич».
3.Не требуется кастомное рекавери и рут-права.
К минусам относится:
1.Процедура сложная и многоступенчатая.
2.Нужен компьютер.
3.Нет 100% гарантии, что удастся перепрошить телефон, так как в процессе возможны ошибки и вылеты.
Прошивка телефона Xiaomi с помощью EDL
Если решили прошивать Сяоми, внимательно следуйте нижеописанным инструкциям. Мы не несем ответственности за ваши действия, статья представлена только для ознакомления! Рекомендуем приступать к процедуре опытным пользователям с техническими навыками и знаниями.
Через Fastboot
Это программный способ, который не требует замыкания контрольных точек. Учтите, что метод может не сработать на некоторых моделях, выпущенных в 2020–2021 годах. Также часто требуется авторизованный Mi-аккаунт. Проделать такую процедуру можно у специалистов.
Шаг 1: Скачивание необходимых файлов
Перед операцией нужно обязательно провести подготовительные действия, а именно скачать на компьютер некоторые программы и файлы.
1.Первым делом загрузите служебную программу Xiaomi Flash Tool. Это инструмент, через который будет устанавливаться прошивка. Рекомендуем скачивать программу с надежного источника – форума 4pda или официального сайта. Выбирайте самую актуальную версию программы. После загрузки распакуйте архив и запустите установочный файл с расширением .msi. Если программа потребует пароль, введите xiaomiflash.com.
2.Далее скачайте adb-драйвера, используя эту ссылку. Установите их, как обычную программу с форматом .exe.
3.Перейдите к скачиванию прошивки, которую будете ставить на телефон. Если хотите перепрошиться на официальную сборку, для загрузки используйте специальный раздел на форуме MiCommunity. Распакуйте содержимое архива на системный диск, а саму папку с файлами flash_all и images переименуйте, используя латиницу и цифры.
Шаг 2: Перевод телефона в режим Фастбут
Приступайте к действиям со смартфоном. Переведите его в режим Fastboot, удерживая кнопку питания и снижения громкости. С помощью родного ЮСБ-кабеля подключите устройство к компьютеру.
Теперь нужно войти в EDL. В отдельной статье мы подробно рассказывали, как это сделать. Здесь продублируем главную информацию:
1.На ПК запустите командную строку и вбейте «fastboot devices» для определения телефона. Кавычки не используйте. Потом введите команду «fastboot oem edl» или «fastboot oem reboot-edl». Если дисплей смартфона погаснет, значит, вход в EDL успешно выполнен. Также проверить корректность подключения можно в диспетчере устройств компьютера. Там должен отображаться порт с названием «Qualcomm Snapdragon HS-USB».
2.Если первый способ с использованием командной строки не сработал, скачайте специальное приложение Fastboot_edl-v2. Распакуйте архив и запустите файл «Reboot». Нажмите «Enter» и подтвердите действие.
Шаг 3: Прошивка через Flash Tool
Это финальная процедура, относящаяся непосредственно к прошивке девайса:
1.Откройте ранее установленную утилиту Xiaomi Flash Tool.
2.Нажмите по кнопке «Select».
3.Используя встроенный проводник, укажите путь к папке images.
4.Кликнете «Refresh» и подождите, пока утилита определит подключенный телефон.
5.Кнопкой «Clean all» очистите все данные со смартфона.
6.Тапните «Flash», чтобы началась установка прошивки.
Через TestPoint
Более сложный вариант, который подойдет только опытным пользователям. Вход в EDL осуществляется с помощью замыкания контрольных точек TestPoint, а не через Fastboot. Здесь есть более подробная информация о ТестПоинт.
1.Выключите устройство. Если телефон ушел в постоянную перезагрузку, удерживайте десять секунд кнопки питания и громкости.
2.Снимите крышку смартфона.
3.Аккуратно отсоедините шлейф батареи от материнской платы.
4.Замкните контакты, используя пинцет или другой острый небольшой предмет. Фото TestPoint можно найти в интернете. Расположение контактов отличается у каждой модели.
5.Удерживая замкнутые контакты, подсоедините смартфон к компьютеру через ЮСБ-порт.
6.Проверьте подключение. Для этого зайдите в диспетчер устройств. Там должен отображаться порт «Qualcomm 9080». После этого можно отпускать контакты.
7.Теперь приступайте к прошивке через Flash Tool, воспользовавшись вышеприведенной инструкцией.
Что делать, если не получается прошить смартфон в режиме EDL
- Используйте оригинальный USB-кабель.
- Убедитесь, что установлены все необходимые драйвера.
- Скачивайте XiaomiFlashTool только с надежного источника.
- Если драйвера не ставятся, отключите цифровую подпись.
- Проверьте работоспособность ЮСБ-порта и провода.
- Воспользуйтесь входом через TestPoint, если не получается осуществить вход через Фастбут.
Вот такими способами можно прошить Xiaomi, используя режим EDL. Процедура подходит как для телефонов с заблокированным загрузчиком, так и с разблокированным. В большинстве случаев такая прошивка позволяет восстановить «кирпич». Если же операция не помогла, остается только один выход – обращение в СЦ.
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