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Как прошить смартфон Xiaomi в режиме EDL

09.06.2021 636 0

Прошивка Xiaomi через EDL – это единственный рабочий вариант, если телефон «окирпичился» по причине системного сбоя. К сожалению, не всегда есть возможность обратиться к специалисту, поэтому пользователи хотят в домашних условиях восстановить мобильное устройство. В статье мы описали действенные методы, позволяющие установить новую прошивку на смартфон Xiaomi.

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Зачем нужен режим EDL

edl

EDL — расширенная утилита, благодаря которой можно прошить смартфон без кастомного рекавери, root-прав и разблокированного бутлоадера. Данный режим подойдет, если вы хотите перейти на кастомную оболочку или просто установить другую версию официальной прошивки, но загрузчик у вас заблокирован.

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Как уже отмечалось выше, с помощью EDL возможно даже восстановить «кирпич». Под «кирпичом» подразумевается мобильное устройство, которое не включается и не реагирует на действия пользователя. Либо же происходит бутлуп – постоянная перезагрузка, не позволяющая запуститься операционной системе. Чаще всего «окирпичивание» случается после неудачной прошивки (например, телефон разрядился в процессе).

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Обратите внимание! Прошивка через EDL будет эффективна, если девайс не работает именно из-за системной проблемы. Но также телефон может не включаться после механического повреждения. Тогда перепрошивка бессильна, поможет лишь обращение в сервисный центр.

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EDL есть только на смартфонах с процессором Qualcomm Snapdragon. Если у вас MediaTek – ничего не получится.


Преимущества и недостатки

Прежде чем перепрошивать смартфон, внимательно ознакомьтесь с плюсами и минусами режима EDL.

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Из плюсов хочется выделить:

 

1.Установка прошивки с неактивным загрузчиком.

2.Возможность восстановить «кирпич».

3.Не требуется кастомное рекавери и рут-права.  

 

К минусам относится:

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﻿1.Процедура сложная и многоступенчатая.

2.Нужен компьютер.

3.Нет 100% гарантии, что удастся перепрошить телефон, так как в процессе возможны ошибки и вылеты. 


Прошивка телефона Xiaomi с помощью EDL

Если решили прошивать Сяоми, внимательно следуйте нижеописанным инструкциям. Мы не несем ответственности за ваши действия, статья представлена только для ознакомления! Рекомендуем приступать к процедуре опытным пользователям с техническими навыками и знаниями.

Через Fastboot

fastboot xiaomi

Это программный способ, который не требует замыкания контрольных точек. Учтите, что метод может не сработать на некоторых моделях, выпущенных в 2020–2021 годах. Также часто требуется авторизованный Mi-аккаунт. Проделать такую процедуру можно у специалистов.﻿

Шаг 1: Скачивание необходимых файлов

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Перед операцией нужно обязательно провести подготовительные действия, а именно скачать на компьютер некоторые программы и файлы.

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1.Первым делом загрузите служебную программу Xiaomi Flash Tool. Это инструмент, через который будет устанавливаться прошивка. Рекомендуем скачивать программу с надежного источника – форума 4pda или официального сайта. Выбирайте самую актуальную версию программы. После загрузки распакуйте архив и запустите установочный файл с расширением .msi. Если программа потребует пароль, введите xiaomiflash.com.

2.Далее скачайте adb-драйвера, используя эту ссылку. Установите их, как обычную программу с форматом .exe.

3.Перейдите к скачиванию прошивки, которую будете ставить на телефон. Если хотите перепрошиться на официальную сборку, для загрузки используйте специальный раздел на форуме MiCommunity. Распакуйте содержимое архива на системный диск, а саму папку с файлами flash_all и images переименуйте, используя латиницу и цифры. 

 

Шаг 2: Перевод телефона в режим Фастбут

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Приступайте к действиям со смартфоном. Переведите его в режим Fastboot, удерживая кнопку питания и снижения громкости. С помощью родного ЮСБ-кабеля подключите устройство к компьютеру.

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Теперь нужно войти в EDL. В отдельной статье мы подробно рассказывали, как это сделать. Здесь продублируем главную информацию:

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1.На ПК запустите командную строку и вбейте «fastboot devices» для определения телефона. Кавычки не используйте. Потом введите команду «fastboot oem edl» или «fastboot oem reboot-edl». Если дисплей смартфона погаснет, значит, вход в EDL успешно выполнен. Также проверить корректность подключения можно в диспетчере устройств компьютера. Там должен отображаться порт с названием «Qualcomm Snapdragon HS-USB».

2.Если первый способ с использованием командной строки не сработал, скачайте специальное приложение Fastboot_edl-v2. Распакуйте архив и запустите файл «Reboot». Нажмите «Enter» и подтвердите действие. 


Шаг 3: Прошивка через Flash Tool

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Это финальная процедура, относящаяся непосредственно к прошивке девайса:

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1.Откройте ранее установленную утилиту Xiaomi Flash Tool.

2.Нажмите по кнопке «Select».

3.Используя встроенный проводник, укажите путь к папке images.

4.Кликнете «Refresh» и подождите, пока утилита определит подключенный телефон.

5.Кнопкой «Clean all» очистите все данные со смартфона.

6.Тапните «Flash», чтобы началась установка прошивки.  

 

Через TestPoint

тестПоинт

Более сложный вариант, который подойдет только опытным пользователям. Вход в EDL осуществляется с помощью замыкания контрольных точек TestPoint, а не через Fastboot. Здесь есть более подробная информация о ТестПоинт.

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1.Выключите устройство. Если телефон ушел в постоянную перезагрузку, удерживайте десять секунд кнопки питания и громкости.

2.Снимите крышку смартфона.

3.Аккуратно отсоедините шлейф батареи от материнской платы.

4.Замкните контакты, используя пинцет или другой острый небольшой предмет. Фото TestPoint можно найти в интернете. Расположение контактов отличается у каждой модели.

5.Удерживая замкнутые контакты, подсоедините смартфон к компьютеру через ЮСБ-порт.

6.Проверьте подключение. Для этого зайдите в диспетчер устройств. Там должен отображаться порт «Qualcomm 9080». После этого можно отпускать контакты.

7.Теперь приступайте к прошивке через Flash Tool, воспользовавшись вышеприведенной инструкцией. 

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Что делать, если не получается прошить смартфон в режиме EDL

  • Используйте оригинальный USB-кабель.
  • Убедитесь, что установлены все необходимые драйвера.
  • Скачивайте XiaomiFlashTool только с надежного источника.
  • Если драйвера не ставятся, отключите цифровую подпись.
  • Проверьте работоспособность ЮСБ-порта и провода.
  • Воспользуйтесь входом через TestPoint, если не получается осуществить вход через Фастбут. 

Вот такими способами можно прошить Xiaomi, используя режим EDL. Процедура подходит как для телефонов с заблокированным загрузчиком, так и с разблокированным. В большинстве случаев такая прошивка позволяет восстановить «кирпич». Если же операция не помогла, остается только один выход – обращение в СЦ.﻿

Автор: Алина Никитина Дата публикации: 09.06.2021

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Как прошить смартфон Xiaomi в режиме EDL