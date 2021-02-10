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Прошивка Xiaomi через EDL – это единственный рабочий вариант, если телефон «окирпичился» по причине системного сбоя. К сожалению, не всегда есть возможность обратиться к специалисту, поэтому пользователи хотят в домашних условиях восстановить мобильное устройство. В статье мы описали действенные методы, позволяющие установить новую прошивку на смартфон Xiaomi.

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Зачем нужен режим EDL

EDL — расширенная утилита, благодаря которой можно прошить смартфон без кастомного рекавери, root-прав и разблокированного бутлоадера. Данный режим подойдет, если вы хотите перейти на кастомную оболочку или просто установить другую версию официальной прошивки, но загрузчик у вас заблокирован.

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Как уже отмечалось выше, с помощью EDL возможно даже восстановить «кирпич». Под «кирпичом» подразумевается мобильное устройство, которое не включается и не реагирует на действия пользователя. Либо же происходит бутлуп – постоянная перезагрузка, не позволяющая запуститься операционной системе. Чаще всего «окирпичивание» случается после неудачной прошивки (например, телефон разрядился в процессе).

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Обратите внимание! Прошивка через EDL будет эффективна, если девайс не работает именно из-за системной проблемы. Но также телефон может не включаться после механического повреждения. Тогда перепрошивка бессильна, поможет лишь обращение в сервисный центр.

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EDL есть только на смартфонах с процессором Qualcomm Snapdragon. Если у вас MediaTek – ничего не получится.





Преимущества и недостатки

Прежде чем перепрошивать смартфон, внимательно ознакомьтесь с плюсами и минусами режима EDL.

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Из плюсов хочется выделить:

1.Установка прошивки с неактивным загрузчиком.

2.Возможность восстановить «кирпич».

3.Не требуется кастомное рекавери и рут-права.

К минусам относится:

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﻿1.Процедура сложная и многоступенчатая.

2.Нужен компьютер.

3.Нет 100% гарантии, что удастся перепрошить телефон, так как в процессе возможны ошибки и вылеты.





Прошивка телефона Xiaomi с помощью EDL

Если решили прошивать Сяоми, внимательно следуйте нижеописанным инструкциям. Мы не несем ответственности за ваши действия, статья представлена только для ознакомления! Рекомендуем приступать к процедуре опытным пользователям с техническими навыками и знаниями.

Через Fastboot

Это программный способ, который не требует замыкания контрольных точек. Учтите, что метод может не сработать на некоторых моделях, выпущенных в 2020–2021 годах. Также часто требуется авторизованный Mi-аккаунт. Проделать такую процедуру можно у специалистов.﻿

Шаг 1: Скачивание необходимых файлов

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Перед операцией нужно обязательно провести подготовительные действия, а именно скачать на компьютер некоторые программы и файлы.

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1.Первым делом загрузите служебную программу Xiaomi Flash Tool. Это инструмент, через который будет устанавливаться прошивка. Рекомендуем скачивать программу с надежного источника – форума 4pda или официального сайта. Выбирайте самую актуальную версию программы. После загрузки распакуйте архив и запустите установочный файл с расширением .msi. Если программа потребует пароль, введите xiaomiflash.com.

2.Далее скачайте adb-драйвера, используя эту ссылку. Установите их, как обычную программу с форматом .exe.

3.Перейдите к скачиванию прошивки, которую будете ставить на телефон. Если хотите перепрошиться на официальную сборку, для загрузки используйте специальный раздел на форуме MiCommunity. Распакуйте содержимое архива на системный диск, а саму папку с файлами flash_all и images переименуйте, используя латиницу и цифры.

Шаг 2: Перевод телефона в режим Фастбут

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Приступайте к действиям со смартфоном. Переведите его в режим Fastboot, удерживая кнопку питания и снижения громкости. С помощью родного ЮСБ-кабеля подключите устройство к компьютеру.

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Теперь нужно войти в EDL. В отдельной статье мы подробно рассказывали, как это сделать. Здесь продублируем главную информацию:

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1.На ПК запустите командную строку и вбейте «fastboot devices» для определения телефона. Кавычки не используйте. Потом введите команду «fastboot oem edl» или «fastboot oem reboot-edl». Если дисплей смартфона погаснет, значит, вход в EDL успешно выполнен. Также проверить корректность подключения можно в диспетчере устройств компьютера. Там должен отображаться порт с названием «Qualcomm Snapdragon HS-USB».

2.Если первый способ с использованием командной строки не сработал, скачайте специальное приложение Fastboot_edl-v2. Распакуйте архив и запустите файл «Reboot». Нажмите «Enter» и подтвердите действие.





Шаг 3: Прошивка через Flash Tool

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Это финальная процедура, относящаяся непосредственно к прошивке девайса:

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1.Откройте ранее установленную утилиту Xiaomi Flash Tool.

2.Нажмите по кнопке «Select».

3.Используя встроенный проводник, укажите путь к папке images.

4.Кликнете «Refresh» и подождите, пока утилита определит подключенный телефон.

5.Кнопкой «Clean all» очистите все данные со смартфона.

6.Тапните «Flash», чтобы началась установка прошивки.

Через TestPoint

Более сложный вариант, который подойдет только опытным пользователям. Вход в EDL осуществляется с помощью замыкания контрольных точек TestPoint, а не через Fastboot. Здесь есть более подробная информация о ТестПоинт.

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1.Выключите устройство. Если телефон ушел в постоянную перезагрузку, удерживайте десять секунд кнопки питания и громкости.

2.Снимите крышку смартфона.

3.Аккуратно отсоедините шлейф батареи от материнской платы.

4.Замкните контакты, используя пинцет или другой острый небольшой предмет. Фото TestPoint можно найти в интернете. Расположение контактов отличается у каждой модели.

5.Удерживая замкнутые контакты, подсоедините смартфон к компьютеру через ЮСБ-порт.

6.Проверьте подключение. Для этого зайдите в диспетчер устройств. Там должен отображаться порт «Qualcomm 9080». После этого можно отпускать контакты.

7.Теперь приступайте к прошивке через Flash Tool, воспользовавшись вышеприведенной инструкцией.

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Что делать, если не получается прошить смартфон в режиме EDL

Используйте оригинальный USB -кабель.

Убедитесь, что установлены все необходимые драйвера.

Скачивайте Xiaomi Flash Tool только с надежного источника.

Если драйвера не ставятся, отключите цифровую подпись.

Проверьте работоспособность ЮСБ-порта и провода.

Воспользуйтесь входом через TestPoint , если не получается осуществить вход через Фастбут.

Вот такими способами можно прошить Xiaomi, используя режим EDL. Процедура подходит как для телефонов с заблокированным загрузчиком, так и с разблокированным. В большинстве случаев такая прошивка позволяет восстановить «кирпич». Если же операция не помогла, остается только один выход – обращение в СЦ.﻿