Как сэкономить на покупке Honor 30, Redmi Airdots 2 и наушников Tiso

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Скидки на Honor 30, Redmi Airdots 2 и наушники Tiso

Многие знают на собственном опыте, что времени катастрофически не хватает. И случается так, что несмотря на все наши попытки дел не только не убавляется, но и прибавляется. А еще в этом плотном графике нужно все успевать и не забывать совершать покупки. Естественно, что мы хотим приобретать нужные товары по самым оптимальным ценам и желательно со скидкой. Но времени на поиск того самого предложения, которое нас удовлетворит, попросту не хватает.

И вот тут на помощь могут прийти специализированные ресурсы, готовые на постоянной основе систематизировать всю информацию о скидках от интернет-магазинов. Один из них наш Telegram‑канал Andro price, где регулярно публикуется актуальная информация о скидочных предложениях. Безусловно, если есть время и энтузиазм, поиск скидки можно взять на себя. Но куда проще заглянуть на Andro price, где все собрано воедино и всю работу уже сделали за вас. Сегодня очередная порция интересных предложений дня.

Беспроводные наушники Tiso





Характеристики: i6, Bluetooth 5.0, аккум. 500 мАч, IPX67, Dual host +, DSP+CVC

Цена: $13,61 - https://lite.al/tqbkO

Беспроводные наушники Redmi Airdots 2





Характеристики: Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300 мАч, IPX4

Цена: UA $15.16/RU $16.04 - https://lite.al/L7SOvl

Honor 30 5G





Характеристики: Kirin 985, безрамочный AMOLED 6.53" (2400x1080), 4000мАч, NFC, 8/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: 28 490 руб - https://lite.al/7CEol

Промокод "3500HON"