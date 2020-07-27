Как смартфоностроители поделили рынок Индии

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Успех компании на рынке определяется в штучных продажах и той долей, которую она занимает на нем. Так, в Индии пользователи по-прежнему весьма охотно приобретают продукты Xiaomi, и ее доля во втором квартале нынешнего года составила 29%. Правда, это спад на фоне показателей первого квартала 2020 года, когда ее доля была на уровне 31,6%.

Топ-5 крупнейших компаний

Сумела существенно нарастить свое присутствие на индийском рынке компания Samsung. Так, если по итогам работы за первые три месяца нынешнего года ей удалось занять 15,6% (данные IDC) или 18,9% (отчет Canalys), то во втором квартале нынешнего года ее доля составила уже 26%. И это небольшой рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если южнокорейский гигант не сбавит оборотов, то у него есть все шансы стать компанией номер один в Индии по итогам третьего квартала. В топ-5 сумели попасть также компании Vivo (17%), Realme (11%) и Oppo (9%).

Метаморфозы второго квартала состоят в том, что в количественном выражении поставки смартфонов ушли в крутое пике. Например, если за первые три месяца нынешнего года Samsung поставила на рынок Индии 31 млн трубок, то по итогам второго — 18,5 млн.

Справедливости ради стоит сказать, что рост доли Samsung спровоцировало падение спроса на китайские смартфоны. Тут в дело вмешалась пандемия коронавируса и политика. На просторах Индии наблюдается рост антикитайских настроений и на фоне этого есть те, кто отказывается покупать продукты от компаний из Китая.

Источник: gizchina