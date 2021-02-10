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Смартфоны Xiaomi остаются на пике популярности, несмотря на некоторые проблемы с программным обеспечением. Да, друзья, мы все отлично знаем, что телефоны от данного производителя имеют много «болячек»: например, глюки с датчиком приближения, подвисания интерфейса или огромное количество бесполезных системных приложений.

Но это не останавливает преданных фанатов бренда. Ведь телефоны Сяоми часто предлагают топовые характеристики по доступной цене, а программные неполадки можно самостоятельно устранить. Сегодня как раз обсудим такую важную тему, как удаление стоковых программ. Расскажем как о стандартном удалении через настройки, так и о более сложной процедуре с использованием сторонних утилит.

Зачем может понадобиться удаление системных приложений

Для начала поговорим о том, почему стоит задуматься об удалении бесполезного предустановленного софта.

В постоянном хранилище закончилась свободное место. Это самая банальная причина. Если вы активный пользователь, часто снимаете фото и видео, устанавливаете много тяжелых игр, то свободное место на телефоне довольно быстро истратится. Особенно это касается версий на 128 ГБ. При возникновении такой проблемы следует проверить список установленных приложений и удалить ненужные.

Вам не нравятся системные приложения. Чаще всего это касается таких программ, как «Часы», «Калькулятор», «Погода», «Проводник», «Музыка». Если не устраивает дизайн или функционал предустановленных инструментов, смело их удаляйте и скачивайте подходящие аналоги из Google Play.

Не пользуетесь определенными приложениями. Не все системные программы нужны пользователю. Например, мало кто совершает звонки через Google Meet, а видеоролики просматривает через отдельный видеопроигрыватель. Так зачем хранить эти приложения?

На телефоне присутствуют сервисы, отвечающие за рекламу. Такого добра тоже много в смартфонах Xiaomi. Они маскируются под якобы важные системные приложения, но на самом деле толку от них нет. В отдельной статье мы уже рассказывали, как отключить рекламу в MIUI 12. Инструкция будет актуальна и для более свежей версии прошивки - MIUI 13

Какие предустановленные программы удаляются без вреда для телефона

Важно понимать, что не все системные приложения можно удалять. Некоторые отвечают за нормальную работу смартфона, совершение звонков, воспроизведение музыки и видео, съемку фото, синхронизацию по Bluetooth.

Довольно часто встречаются ситуации, когда неопытный юзер с помощью специальной утилиты удаляет важные сервисы, после чего операционная система вообще не запускается. Поэтому настоятельно рекомендуем ознакомиться со списком приложений, удаление которых не нанесет вреда функционированию мобильного устройства.

Сервисы Google. Сюда относятся все приложения от Гугл: Календарь, Новости, Диск, Фото, Карты, Почта Gmail, Браузер, Meet (Duo), TV, Подкасты, Google One, YouTube, YT Music. В этом перечне есть как полезные, так и абсолютно ненужные программы. Каждый пользователь решает индивидуально для себя, какой софт оставить, а от какого избавиться. Но в теории можно удалить все вышеуказанные сервисы, и это не навредит работе смартфона.

Бесполезные фирменные сервисы Xiaomi. А именно: Mi Link Service, Mi Video, Mi Coin, Mi Credit, Mi Roaming, Mi App Store. Пользы от этих приложений нет, поэтому можете смело удалять.

Предустановленный браузер, галерея, почта, погода, заметки. Безусловно, это важные приложения, но их можно заменить крутыми аналогами с Google Play. Совсем необязательно пользоваться системными инструментами.

Другие ненужные и даже вредоносные приложения. К ним можно отнести PrintSpooler, FingerprintService, Analytics, Quick App, Msa, KLO Bugreport, Bookmark provider, Whetstone, Yellow Pages, Feedback. Данные программы собирают информацию о пользовании телефоном и отвечают за показ рекламы. Смело избавляйтесь от них.

Быстрое удаление системных приложений

После того, как разобрались, какие приложения можно удалять, приступаем непосредственно к самой процедуре. Рассмотрим сначала удаление программ системным способом, без использования сторонних утилит. Этот вариант очень простой и быстрый, поэтому подойдет новичкам и неопытным пользователям.

Учтите, что таким методом удаляются далеко не все предустановленные сервисы, а лишь малая их часть. Если хотите полностью очистить мобильное устройство от ненужных сервисов, придется устанавливать специальный софт и подключаться к компьютеру. Но об этом поговорим во втором пункте.

С рабочего стола

Если заметили ненужное приложение на главном экране, можно попробовать сразу его удалить. Для этого удерживайте палец на ярлыке, пока не появится всплывающее мини-меню. Далее в нем выберите «Удалить». Подтвердите действие, нажав по большой синей кнопке. Готово, бесполезный сервис больше не будет вам мешать.

Еще при очистке некоторых программ высвечивается окно с вопросом, подтверждаете ли вы удаление с рабочего стола. Необходимо понимать, что в таком случае с главного экрана исчезнет только иконка, а сама программа останется на смартфоне. Это касается тех приложений, которые нельзя удалить стандартным способом.

В настройках

Не все программы выносятся на рабочий стол, поэтому поискать их можно в системных настройках. Для этого:

1. Зайдите в «Настройки».





2. Пролистайте страницу до раздела «Приложения» и откройте вкладку «Все приложения».





3. Просмотрите список программ, установленных на устройстве. Нажмите по ненужному софту. Внизу тапните по ярлыку «Удалить» (если он есть). Подтвердите свой выбор, нажав «ОК». Сделано, программа успешно удалена.





Как принудительно остановить работу стоковых программ

В настройках при открытии некоторых системных приложений вы можете обнаружить, что там отсутствует функция «Удалить». Есть только «Принудительно завершить», «Удалить обновления», «Отключить» или «Очистить данные». Такая ситуация наблюдается с программами, которые невозможно полностью удалить. К сожалению, на телефонах Xiaomi такого софта очень много.

Рассказываем, что можно сделать в таком случае. Если приложение не влияет на корректную работу смартфона, и вы хотите от него избавиться, нажимаем «Очистить данные» и «Удалить обновления». Также можно принудительно завершить работу софта. Программа останется на устройстве, но будет потреблять гораздо меньше оперативной памяти, а также немного освободится место в постоянном хранилище за счет удаления обновлений.

Обратите внимание! Если вы принудительно остановите работу важных программ, это скажется на функционировании смартфона. Например, отключив Bluetooth, вы больше не сможете подключать к смартфону беспроводные устройства. Поэтому будьте внимательны и обязательно проверяйте, какую программу хотите закрыть.

Отключенные приложения можно вернуть к работе. Для этого находим нужную программу и внизу нажимаем «Включить». Теперь приложение вновь будет функционировать в нормальном режиме.

Удаление системных приложений с помощью утилит

Как видим, в прошивке MIUI не предусмотрено полное удаление предустановленных программ. От большей части инструментов нельзя избавиться стандартным способом. Поэтому существуют специальные программы, с помощью которых удаляется ненужный системный софт.

Мы расскажем о двух наиболее популярных утилитах – Xiaomi ADB Fastboot и ADB AppControl. Их функционал очень похож. Данные программы работают без root-прав, что является большим плюсом, поскольку не нужно проводить серьезные системные действия на смартфоне.

Xiaomi ADB Fastboot

Перед началом процедуры осуществляем небольшую подготовку:

1. На смартфоне зайдите в режим разработчика и активируйте отладку по USB. В отдельном материале мы рассказывали, как это сделать.

2. Проверьте, чтобы на компьютере были установлены драйвера adb и fastboot. Если они отсутствуют, самостоятельно скачайте их с надежного источника (например, с форума XDA Developers или сервиса GitHub) и поставьте на ПК.

3. На компьютер установите непосредственно саму утилиту Xiaomi ADB Fastboot. Загрузить ее можно с сайта GitHub, воспользовавшись этой ссылкой. Там представлены версии для операционных систем Windows, Linux и Mac.

Обратите внимание! Сейчас на актуальной странице GitHub размещена новая JAVA-версия программы, взаимодействия с которой более сложное. Если вы не знаете, как работать с java, мы рекомендуем использовать привычную старую версию. После скачивания архива его нужно распаковать.

Теперь приступаем к удалению системных приложений:

1. С помощью USB-провода подключите смартфон к компьютеру и в спецификации USB выберите «Передача файлов».

2. На ПК найдите распакованный архив и запустите программу Xiaomi ADB Fastboot.

3. Высветится стартовая страница утилиты, где нажмите по большой кнопке «Debloater».

4. На телефон придет запрос с разрешением использовать отладку по USB. Тапните «ОК».

5. Повторно кликнете по кнопке «Debloater». На этот раз высветится список всех системных приложений, установленных на смартфоне. Отметьте галочками программы, которыехотите удалить, и внизу тапните по кнопке с красной надписью «Uninstall!».

6. Теперь осталось перезагрузить телефон, нажав «Reboot into System». Поздравляем, вы удалили бесполезный предустановленный софт со своего мобильного устройства.





ADB AppControl

Еще одна рабочая утилита для удаления системных приложений. Является более универсальной, поскольку подходит для всех Android-смартфонов, а не только для Xiaomi.

Принцип подготовки аналогичный:

1. Включите USB-отладку на телефоне.

2. Проверьте наличие adb и fastboot драйверов на ПК.

3. Установите на компьютер программу ADB App Control. Для безопасности рекомендуем загрузить ее с официального сайта. Далее запустите установочный файл и следуйте подсказкам на экране.

Процесс удаления приложений очень простой:

1. Подключите телефон к ПК через USB-кабель.

2. Запустите ADB App Control. Высветится окно с предложением установить дополнительную программу ACBridge. Рекомендуем поставить этот инструмент, поскольку он отображает полное название системных приложений и их иконок.

3. Далее отметьте галочками приложения, от которых хотите избавиться. В правом нижнем углу в разделе «Выбрать» нажмите «Удалить». Также доступна опция «Отключить». Появится красная кнопка с надписью «Удалить» – тапните по ней.

4. Программа выдаст предупреждение, что удаление или отключение важных системных приложений приведет к нарушенной работоспособности смартфона. Если готовы продолжить, нажмите «Да». В целях подстраховки стоит сделать резервную копию apk-файла.

5. Если удаление было выполнено успешно, вы получите соответствующее уведомление. После этого можно отключать смартфон от компьютера и приступать к обычному использованию.

Когда в MIUI появится возможность удалять системные приложения

Многих пользователей не устраивает, что для полного удаления ненужного предустановленного софта нужно пользоваться сторонними утилитами. Несмотря на то, что такие процедуры проводятся довольно легко, все равно они требуют времени.

Поэтому спешим обрадовать пользователей Xiaomi: в MIUI 14 наконец можно будет удалять почти все системные программы (даже заметки, погоду, браузер, галерею). Данную функцию анонсировали на недавней презентации. Пока речь идет о китайской прошивке, но, скорее всего, подобная возможность будет и на глобалке. Кстати, с подробным обзором MIUI 14 вы можете ознакомиться здесь.

Теперь вы умеете удалять предустановленные программы на смартфонах Xiaomi. Инструкция также подходит для Redmi и Poco. Дайте знать в комментариях, если статья оказалась полезной. До встречи!