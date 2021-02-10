Как Xiaomi отмывала деньги и поплатилась за это

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В Индии арестованы счета компании на сумму $725 млн

Xiaomi демонстрирует, что ведет достаточно прозрачный бизнес, а сама компания до недавнего времени не была участником серьезных скандалов. Тем интереснее, когда они появляются. Вчера стало известно, что компания не так уже непогрешима и с ней в Индии случилась «занимательная» история на тему незаконного отмывания денег и сокрытия доходов.

Вернее, о том, что ее подозревают в таких деяниях, было известно и ранее, но, похоже, что индийские власти от подозрений перешли к обвинениям и репрессивным мерам. Власти Индии арестовали счета Xiaomi Technology India Private Limitedа на общую сумму $725 млн, находящиеся на счетах индийских банков. Сделано это после того, как по итогам расследования было установлено, что компания проводила незаконные денежные переводы иностранным организациям, выдавая их за лицензионные отчисления с целью сокрытия доходов и уменьшения налоговой нагрузки.

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В частности, она перечислила на счета трех иностранных компаний крупные суммы средств под видом уплаты сумм роялти. При этом считается, что все незаконные операции с отмыванием денег проходили с согласия и по указке головного китайского офиса. Со своей стороны Xiaomi отрицает незаконность операций и заявляет, что все ее действия прозрачны и законны.

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Источник: asia.nikkei