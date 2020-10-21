Какие дисплеи предложат в серии Samsung Galaxy S21

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Флагманы семейства Samsung Galaxy S21 будут отличаться исполнением экранов

Те, кто следит за миром смартфонов, в курсе, что ежегодно Samsung устраивает парочку крупных ивентов, посвященных анонсу новых флагманов. Так, как правило, зима время выхода линейки Galaxy S, а в конце лета наступает пора для обновления премиальной серии Galaxy Note. В следующем году компания не должна отойти от этого графика премьер. Разве что Galaxy S21 должны представить на месяц раньше.

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И, похоже, что южнокорейский гигант действительно спешит с релизом. В пользу этого говорят все участившиеся слухи о новинках. Вновь проявил активность известный поставщик утечек Ice Universe, который сообщил о том, что в случае с семейством Galaxy S21 компания вновь пойдет по пути разделения новинок по размеру и исполнению AMOLED-матриц.

Так, источники говорят о том, что базовая версия серии и Galaxy S21+ получат 2D-экраны и они будут плоскими. А вот боковые кромки дисплея Galaxy S21 Ultra будут изогнуты по бокам. Обещаны также небольшие симметричные отступы на торцах.

Напомним, что всего пару дней назад известный инсайдер @OnLeaks поделился изображениями, демонстрирующими то, как будут выглядеть Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra. Главное изменение в дизайне — оформление основной камеры.

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Источник: twitter