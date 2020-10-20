Новый Samsung Galaxy M02 появился в GeekBench

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Готовящийся ультрабюджетник от Samsung Galaxy M02 находится на последних стадиях подготовки к выпуску на рынок.

Совсем недавно мы рассказывали о двух новых моделях начального уровня от Samsung с кодовыми номерами SM-A025F и SM-M025F. По слухам, SM-A025F поступит в продажу под именем Galaxy A02, в то время как номер модели SM-M025F принадлежит Galaxy M02.

Оба устройства были недавно сертифицированы органом Bluetooth SIG. А сегодня издание MySmartPrice сообщило, что Galaxy M02 появился на платформе GeekBench.

На скриншоте с Geekbench 5 видно, что Galaxy M02 набрал 108 баллов в одноядерном тесте и 486 баллов – в многоядерном. Судя по результатам тестов и сравнению с другими смартфонами, слухи оказались не ложными – в Galaxy M02 действительно будет установлен свежий Snapdragon 450 в качестве центрального процессора. Это можно определить хотя бы по базовой частоте в 1.80 ГГц.

GeekBench также показал, что Galaxy M02 имеет 3 Гб оперативной памяти и работает на базе Android 10. В настоящее время нет никакой информации о других технических характеристиках устройства. Кроме получения сертификата от Bluetooth SIG, Galaxy M02 в прошлом также был одобрен органом Wi-Fi-Alliance.

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Galaxy M02 заменит Galaxy M01, который производитель представил в июне этого года. Учитывая, что Galaxy M02 уже получил важнейшие для смартфонов сертификаты, устройство может быть выпущено на рынок уже в следующем месяце.

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Источник: TechRadar



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