Какие обещания OnePlus не выполнила

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OnePlus не сдержала обещания по части расширения функционала OxygenOS для ряда «старичков»

Нужно отдать должное OnePlus, она серьезно относится к поддержке своих устройств. Причем занимается она не только новыми моделями, но и теми, которым уже «немало» лет. То, что компания не забывает о них, нравится владельцам «старичков». Но есть «проколы» и у нее.

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В мае нынешнего года компания пообещала, что ряд функций OxygenOS, которые дебютировали на устройствах серии OnePlus 7, появятся и на OnePlus 5/5T и OnePlus 6/6T. Прежде всего, речь шла о функции RAM Boost, которая предназначена для оптимизации расхода оперативной памяти и повышения производительности. Однако соответствующее обновления смартфоны так не получили. Получается, OnePlus не сдержала свое обещание и даже не оповестила пользователей о том, что планы изменились.

Главный редактор ресурса XDA Developers Мишааль Рахман решил поинтересоваться у компании, что же ей помешало осуществить задуманное. Ответ был пространственный — «проблемы совместимости оборудования». А еще было сообщено, что на OnePlus 5 / 5T функция RAM Boost не придет.

В числе невыполненных обещаний также функция идентификации звонящего абонента для OnePlus 3/3T. Было обещано, что она станет частью обновления Android 9 Pie, но этого не случилось. И уже и не случится. Компания четко дала понять, что срок поддержки этих устройств истек, поэтому никаких серьезных апдейтов для них выпущено не будет.

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В своих комментариях к материалу, пользователи также припомнили компании, что обновление до Android 10 для OnePlus 5/5T «сломало» стабилизацию камеры и компания так и не исправила косяк. Нашлись и те, кто жалуется на то, что с каждым новым обновлением для OnePlus 5 качество снимков только ухудшается.

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Источник: xda developers