Обзор OnePlus Nord - самый хайповый смартфон лета 2020!

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Обзор OnePlus Nord - сможет ли смартфон стать хитом?

Дизайн и комплектация

Экран

Камеры

Память и производительность

Операционная система

Особенности

Итог

Видеообзор



Характеристики

Где купить?

Компания OnePlus начинала свой путь по миру с недорогого и мощного смартфона OnePlus One. Флагман от никому, по сути, не известного бренда брал в первую очередь ценой – за те деньги, которые за него просили, нельзя было купить столь крутого и мощного аппарата. Разумеется, бренд быстро обрёл свою армию фанатов, а его популярность только росла.

Сейчас OnePlus – лишь один из брендов концерна BBK, но именно под этим именем выпускаются «самые флагманские флагманы», которые так или иначе затыкают за пояс аппараты других фирм, принадлежащих BBK, таких как OPPO и Realme.

Народную любовь смартфоны OnePlus заслужили не только высоким качеством материалов, мощной начинкой и регулярными обновлениями, но и отличной, «не перегруженной» лишними приложениями и фичами прошивкой Oxygen OC. По сути, это «чистый» Android с минимальным количеством фирменных приложений. Логика такого подхода проста: пользователь сам скачает всё, что ему нужно, а если ему не нужен какой-нибудь FaceBook, WhatsApp или очередная игрушка типа «три в ряд» – зачем навязывать левый мусор и забивать систему?

Главный минус смартфонов OnePlus, не позволявший им завоевать ещё большее количество сердец и умов, заключался (что банально) в стоимости. Да, флагманы всегда дороги, не бывает мощнейших процессоров, «компьютерного» объёма оперативной памяти и крутых камер за 100 баксов, но всё же избыточная мощь нужна не всем, а деньги не каждому жмут карман. Так что представители среднего класса, желающие ознакомиться с Oxygen OC (или остаться на ней), нередко приобретают бывшие в употреблении ВанПласы прошлых поколений или оформляют кредиты и рассрочки на желанные аппараты. А ведь мощь 800-х «драконов» в реальной жизни нужна далеко не всем, так что зачастую мы переплачиваем за «плюсики в портфолио» производителя и крутизну процессоров, всеми возможностями которых никогда не воспользуемся.

По этой ли причине, или же ввиду нынешнего экономического кризиса, затронувшего практически всех, кто так или иначе является целевой аудиторией китайских производителей смартфонов, компания OnePlus наконец выпустила среднебюджетный смартфон, базирующийся на субфлагманском процессоре Snapdragon 765G и стоящий ощутимо дешевле актуального флагмана OnePlus 8.

Дешевле флагмана – но в то же время дороже конкурентов, работающих на том же процессоре. Так за что же переплата и стоит ли новый OnePlus Nord тех 400 евро, которые просят за него на старте продаж?

Дизайн и комплектация

OnePlus Nord получил ничем не примечательный дизайн, напоминающий почти любой среднебюджетник: вертикальный ряд камер, глянцевый стеклянный задник, вытянутый экран, фронталка в экране…

Примечательно, что флагманский OnePlus 8 Pro щеголяет матовой задней панелью – некоторые считают это решение оптимальным, ибо матовое стекло собирает отпечатки пальцев не так активно, как глянцевое, а прятать красоту в чехол хочется не всем. Однако о какой красоте может идти речь, если сразу после взятия в руки аппарат покрывается абсолютно неэстетичными пятнами? А чехлы мало того что сводят на нет саму идею красивой задней крышки – они ещё и увеличивают габариты смартфона в той или иной степени.

Nord же не получил красивого матового покрытия – и синяя, и чёрная версии сверкают приевшимся глянцем. Комплектный чехол, конечно, защитит при падении и не позволит «липнуть» отпечаткам, но всё равно – с чехлом «ощущения не те». Но за него всё равно спасибо. Как и за плёнку, наклеенную с завода – пальцы по ней скользят нормально, цветопередача не искажается, защита от царапин присутствует.

Рамка, конечно же, пластиковая. Стеклянная задняя панель – вопрос эстетики и престижа, она становится нормой даже для бюджетных аппаратов, а вот металлическую рамку надо заслужить. В смысле, быть флагманом и стоить хотя бы 600-700 долларов, чтобы «ранг» был выше, а цена окупала затраты на производство. Не скажу что пластиковая рамка это прям такой уж весомый минус, да и на вес смартфона она влияет, но опять же – «ощущения не те». Если переходить на этот аппарат со стекла и металла – станет понятно, о чём речь. С другой стороны, привычка и чехол очень быстро заставляют забыть о «позорном» пластике – не он тут важнее всего, в конце концов.

Комплектное зарядное устройство, естественно, поддерживает фирменную ванпласовскую технологию Warp Charge – аккумулятор ёмкостью 4115 мАч от родного блока питания мощностью 30 ватт заряжается на 70 процентов всего за 30 минут.

Скрепка позволяет достать лоток для сим-карт и с разочарованием обнаружить, что установить карту памяти невозможно в принципе: OnePlus Nord получил лишь два слота для симок.

Конечно, с учётом того, что даже младшая версия аппарата имеет 128 гигабайт встроенной памяти (а старшая – так вообще 256) и многие пользователи, возможно, даже этот объём никогда не заполнят – всё равно всегда приятнее иметь возможность для расширения памяти и не пользоваться ею, чем не иметь таковой вовсе. У меня, например, колонка со слотом для карты памяти, так что мне проще перекинуть музыку напрямую со смартфона, чем подключать телефон к ноутбуку, вставлять в него карту памяти через переходник, скидывать всё на нее и возвращать всё на круги своя. К тому же ноутбук у меня с собой далеко не всегда, а скрепка (обычная, канцелярская – в деле открывания лотка для сим-карт справляется не хуже любой фирменной) всегда висит на ключах.

Экран Oneplus Nord

OnePlus Nord можно (хоть и с натяжкой) назвать почти компактным аппаратом. Диагональ его экрана – «всего» 6.44 дюйма, а рамки вокруг экрана довольно тонкие, так что по факту он немного, но меньше многих конкурентов.

Вырез аж под два модуля фронтальной камеры немного уменьшает его привлекательность – к дыре в экране, конечно, привыкаешь быстро, но в тех же играх зачастую просто «отрезается» полоска с камерой. А значит рабочая область экрана становится меньше. Я могу только предполагать, за что производители так невзлюбили перископические камеры, но так и хочется крикнуть – эй! Это была отличная идея, дайте ей второй шанс! OnePlus 7 Pro, например, отлично смотрелся…

Немаловажная фишка экрана OnePlus Nord – экран 90 герц. Это пока не самый важный критерий при выборе смартфона, но приятно, что повышенная герцовка потихоньку становится нормой для среднеценового сегмента. На первый взгляд – ничего особенного, плавность интерфейса не особо бросается в глаза, а если говорить об играх, то стоит помнить, что далеко не все они поддерживают частоту обновления экрана выше 60 кадров в секунду. Но стоит привыкнуть… После 90 герц «возвращаться» на 60 мучительно больно, так что чем больше на рынке крутых экранов – тем лучше.

В целом, если привыкнуть к дыре под камеру, придраться к экрану не получается – яркость хорошая, углы экрана отличные, ШИМ не критичен… Во всяком случае, пока не появляется необходимости понизить яркость процентов до 30.

И тут вылезает проблема, которую массово обсуждают пользователи технологических форумов: экран радостно розовеет или зеленеет. Вот что это, брак сборки, самих экранов или кривое ПО? Подобная проблема возникала и у Samsung, и у OnePlus 8, но там её исправили обновлениями. Ну что ж, подождём. Однако неясно, почему нельзя было заранее учесть этот косяк и исправить до релиза?

Камеры OnePlus Nord

Камеры у OnePlus Nord, может, и не лучшие в своём классе, но тем не менее весьма неплохие.

Основная получила четыре модуля: основной на 48 мегапикселей, сверширик на 8 мегапикселей, датчик глубины на 5 мегапикселей и макрокамеру на 2 мегапикселя.

Основной модуль Sony IMX586 аналогичен тому, что установлен в OnePlus 8. Однако итоговые снимки получаются не «флагманскими», хоть и вполне неплохими. Идеологическим конкурентом OnePlus Nord можно назвать Xiaomi Mi 10 Lite – а у того качество фотографий порой получается чуть выше.

При дневном свете и съёмке на основной модуль оба аппарата показывают себя очень достойно, Nord даже чуть выигрывает по контрастности. Цветопередача в порядке, детализация на высоте – что ещё нужно?

В условиях недостаточного освещения Nord промахивается с цветопередачей, однако фотографии получаются вполне приемлемыми.

А вот сверхширик явно лучше у Mi 10 Lite: Nord-у катастрофически не хватает детализации, да и цветопередача какая-то не такая. Угол обзора, конечно, шире, чем при съёмке на основной модуль, но кому оно нужно, если качество итогового снимка, что называется, хромает на все четыре ноги? OnePlus, конечно, подтягивает камеры с каждым обновлением, но это ж не Xiaomi, у которых всегда на старте камера снимает фактически «вполсилы».

Макрокамера с разрешением в 2 мегапикселя – это вообще смех и слёзы. По факту макроснимки на основной модуль и то получаются лучше, в чём не последнюю роль играет наличие оптической и электронной стабилизации.

Основная проблема бюджетного OnePlus в том, что он безжалостно замыливает левую сторону кадра. Это, может, и не самое большое зло, однако влияет на общее впечатление и внятно говорит о качестве самой оптики. В общем, не флагман это, не флагман.

Фронтальная камера представляет куда больший интерес. Во-первых, она хороша, во всяком случае не хуже, чем у Mi 10 Lite. А во-вторых – фишка второго фронтального модуля может для многих оказаться полезной, ведь его угол обзора составляет 119 градусов. Применение этому модулю найти несложно: селфи на вечеринке, съёмка сторис с достопримечательностями (или наоборот) – в общем, иногда селфи-камерам действительно не хватает угла обзора, а тут такой проблемы не будет.

За счёт оптической и электронной стабилизации видео снимать тоже довольно приятно. Детализация хороша, цветопередача естественная, так что тут всё отлично.

Память и производительность

OnePlus Nord производится в двух модификацях: младшая получила 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной, старшая – 12 оперативной и 256 встроенной. Объёмы немалые, так что практически любому пользователю придётся сильно постараться, чтобы забить смартфон до отказа. Стандарт оперативной памяти LPDDR4X, встроенной – UFS 2.1. Это, может, и не флагманский уровень, но для среднебюджетника очень и очень достойно.

Сердцем смартфона стал Snapdragon 765G – сторонники «дракона» могут ликовать, слухи о Dimensity 1000 оказались ложными. Субфлагманский процессор позволяет запускать любые игры на максимальных настройках графики и не страдать от падения FPS, а раз так – кому нужны дорогущие флагманы 800-й серии? Разве что фотографам, ибо они с обработкой фото справляются лучше своих бюджетных собратьев.

Отсутствие слота для карты памяти, с одной стороны, вполне объяснимо (128 гигабайт в младшей версии, куда больше-то?!), а с другой – вынуждает тех, кто знает, зачем ему необходимы «лишние» гигабайты доплачивать ещё сотню евро до старшей версии. Увеличение оперативной памяти в этом случае скорее приятный бонус – мне, например, до сих пор не удалось забить хотя бы 5 из 6 гигабайт оперативки ни на одном из трёх своих последних смартфонов. Да что там, у меня на ноутбуке 8 гигабайт ОЗУ и я пока даже не думаю её расширять – мне на всё хватает. Так что лично я не вижу реальной необходимости в 12 гигабайтах оперативной памяти у смартфона, но это я – мне и 6 камер на телефоне не нужно, так что тут, как говорится, на вкус и цвет.

Операционная система

Пожалуй, основной довод в пользу OnePlus Nord – это шикарная оболочка Oxygen OC. Новинка стоит недёшево, ощутимо дороже практически аналогичного Realme X50 (этот аппарат в модификации 8/128 стоит около 275 евро, а Nord – 399 евро). Конечно, на старте продаж все смартфоны дороже, чем через пару-тройку месяцев после выхода, но сейчас дела обстоят именно так.

Особенности

Однако именно Oxygen OC обеспечивает компании OnePlus армию фанатов. Nord «берёт» не железом (не только у него установлен Snapdragon 765G и хороший запас оперативной и встроенной памяти), не камерами, над которыми по сути ещё работать и работать и даже не экраном, у многих пользователей радостно зеленеющим, а именно плавной, лёгкой и продуманной оболочкой практически без лишнего мусора.

Практически. OnePlus всё же начал ставить сторонние приложения при выборе некоторых регионов. Например, Facebook и Facebook Messenger (которые, к счастью, легко удаляются). Меня, откровенно говоря, напрягают подобные новшества – я всё же предпочитаю самостоятельно ставить всё, что мне может пригодиться, и мнение производителя на этот счёт мне ни к чему.

К счастью, всё удаляемо, так что вернёмся к достоинствам. Например, у Oxygen OC есть крутая фишка, так называемые быстрые жесты. С ними как с NFC: пока не попробуешь – не поймешь, зачем это нужно и как это удобно. Зато «слезть» потом практически нереально ни с того, ни с другого.

Ещё одним плюсом смартфонов OnePlus является длительная поддержка и оперативное обновление до новых версий Android. Опять же, приятнее получать обновления (установку которых можно при необходимости запретить), чем по несколько лет ждать перехода на новый Андроид с риском не дождаться (что кстати и стало одной из причин падения Meizu).

Итог

OnePlus Nord получил практически всё, что нужно современному смартфону: NFC, 5G, aptX и aptX HD, свежий стандарт Wi-Fi, быструю память, запись видео в 4К, все необходимые банды и даже дисплей 90 герц. Да, отсутствие стереодинамиков и разъёма для наушников не радует (хотя от 3.5мм отказались многие производители), камера могла бы быть получше, косяк с экраном вообще где-то за гранью, однако в целом это очень интересный аппарат. Правда, не за те деньги, что хотят за него официалы: версия 8/128 сейчас стоит 399 евро, а 12/256 – 499 евро. А это уже, по сути, стоимость Poco 2 Pro, Realme X 3 Super Zoom и Realme X50 Pro, которые хоть и вышли раньше, но предлагают более мощное железо и позиционируются как флагманы. Так что брать его сейчас – скорее, прерогатива фанатов OnePlus и Oxygen OC, которые по той или иной причине не взяли себе актуальный флагман или намеренно ждал и «бюджетник». Остальным же могу посоветовать подождать пару месяцев и дождаться снижения стоимости или обратить внимание на другие модели, которые, возможно, за эти же деньги предложат больше.

Где купить?

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Видеообзор OnePlus Nord:



Технические характеристики OnePlus Nord:

Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1/2/3/4/5/7/8), TD-SCDMA, TDD-LTE (34/38/39/40/41), 5G

Операционная система: Android 10, оболочка OxygenOS 10

Дисплей: 6,44”, 20:9, 2400 х 1080 пикселей, 90 Гц, 408 ppi, Fluid AMOLED, стекло Gorilla Glass 5, DCI-P3 100%

Процессор: Snapdragon 765G, 8 ядер (Kryo 475 до 2,4 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 620

Оперативная память: 6/8/12 Гб, LPDDR4х

Постоянная память: 64/128/256 Гб, поддержки карт microSD нет

Основная камера: четыре датчика, 48 Мп (Sony IMX586, 0,8 мкм, OIS, f/1.75) + 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 119 градусов, f/2.25) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4) + 5 Мп (датчик глубины, f/2.4), двойная светодиодная вспышка, PDAF+CAF

Фронтальная камера: двойная, 32 Мп (Sony IMX616, f/2.45) + 8 Мп (широкоугольная, угол обзора 105 градусов, f/2.45)

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, поддержка двух SIM-карт. поддержка aptX и aptX HD, LDAC и AAC

Датчики и разъемы: USB Type-C 2.0, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), Face Unlock

Аккумулятор: 4115 мАч, быстрая зарядка Warp Charge 30T на 30 Вт (5V/6A)

Размеры: 158,3х73,3х8,2 мм

Вес: 184 грамма

Цвета: черный, голубой