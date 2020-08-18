Новый смартфон линейки OnePlus Nord целенаправленно упрощают

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Новый OnePlus Nord: меньше топовых фишек — ниже ценник

Есть немало пользователей, которым нравятся смартфоны OnePlus. Эти устройства нашли свою аудиторию и продаются хорошо. Но в условиях кризиса и все возрастающих ценников на флагманы, все больше пользователей отказываются от покупки топовых устройств. Выход был найден в выпуске среднего класса OnePlus Nord. Стратегию с созданием среднеценовых смартфонов компания будет продвигать и дальше.

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Она уже подтвердила, что Nord станет целой серией доступных аппаратов. По слухам, ее ряды пополнит модель с чипом Snapdragon 690, а ориентирована она будет, прежде всего, на рынок США. По сути, это должна быть лайт-версия OnePlus Nord за меньшие деньги. Чтобы удешевить конечный продукт, пойдут на ряд упрощений и помимо аппаратной платформы они коснутся и быстрой зарядки.

Так, пришло сообщение, что ведомство TUV Rheinland выдало сертификат на новое зарядное устройство от OnePlus мощностью 18 Вт. Это явное упрощение по сравнению с OnePlus Nord, который получил поддержку быстрой 30-ваттной зарядки. Судя по всему, новинка станет первым устройством компании, где отказались от использования проприетарной технологии Warp Charge/Dash Charge.

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Но в случае с топовыми устройствами компания продолжит наращивать мощность быстрой зарядки. Так, уже есть слухи, что заряжать OnePlus 8T можно будет на мощности 65 Вт.

Источник: gizchina