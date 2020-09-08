Какие устройства Samsung обновят до Android 11

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Список гаджетов Samsung, которые могут рассчитывать получить Android 11

Samsung, несмотря на высокую популярность своих устройств, никогда не отличалась тем, что торопилась с обновлением своих гаджетов до новой версии Android. Она довольно в спокойном и неспешном режиме выкатывала апдейты, не стремясь быть в числе первопроходцев. Изменится ли что-то с выходом Android 11, неизвестно. Но не так давно компания выкатила обновление своей утилиты Galaxy Wearable, где была найдена строка, прямо указывающая на одиннадцатую итерацию зеленого робота.

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Поговаривают, что Samsung уже приступила к обновлению своих внутренних приложений и служб, чтобы обеспечить совместимость с Android 11, на которой будет базироваться новая версия фирменного интерфейса One UI 3.0. Есть вероятность, что уже в скором времени будет дан старт выходу публичной бета-версии. Ее появление можно ждать к концу сентября или уже в октябре.

Уже известно, что первыми Android 11 получат флагманы серии Galaxy S20, что и не удивительно. Обновление должно случиться до конца 2020 года. Ниже приведен перечень устройств, которые могут рассчитывать на приход Android 11, созданный с оглядкой на политику компании по части поддержки гаджетов:

Galaxy S10e/S10/S10+/S10 5G/S10 Lite

Galaxy Note 10/Note 10+ (LTE/5G)/Note 10 Lite

Galaxy Note 20/Note 20 Ultra

Galaxy S20/S20+/S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Fold (LTE/5G)/ Z Fold 2

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy A20/A20e/A20s

Galaxy A21/A21s

Galaxy A30/A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50/A50s

Galaxy A51/A51 5G

Galaxy A60

Galaxy A70/ A70s

Galaxy A71/A71 5G

Galaxy A80

Galaxy A90 5G

Galaxy A8s

Galaxy M01

Galaxy M11

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M40

Galaxy M51

Xcover 4s, Xcover FieldPro, Xcover Pro

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6/S6 Lite

Galaxy Tab S7 / Tab S7+

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active Pro

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Источники: sammobile, sammobile