Какие устройства Samsung обновят до Android 11
Список гаджетов Samsung, которые могут рассчитывать получить Android 11
Samsung, несмотря на высокую популярность своих устройств, никогда не отличалась тем, что торопилась с обновлением своих гаджетов до новой версии Android. Она довольно в спокойном и неспешном режиме выкатывала апдейты, не стремясь быть в числе первопроходцев. Изменится ли что-то с выходом Android 11, неизвестно. Но не так давно компания выкатила обновление своей утилиты Galaxy Wearable, где была найдена строка, прямо указывающая на одиннадцатую итерацию зеленого робота.
Читать также: Подробности о складных Samsung Galaxy Z Fold S и Galaxy Z Fold Lite
Поговаривают, что Samsung уже приступила к обновлению своих внутренних приложений и служб, чтобы обеспечить совместимость с Android 11, на которой будет базироваться новая версия фирменного интерфейса One UI 3.0. Есть вероятность, что уже в скором времени будет дан старт выходу публичной бета-версии. Ее появление можно ждать к концу сентября или уже в октябре.
Уже известно, что первыми Android 11 получат флагманы серии Galaxy S20, что и не удивительно. Обновление должно случиться до конца 2020 года. Ниже приведен перечень устройств, которые могут рассчитывать на приход Android 11, созданный с оглядкой на политику компании по части поддержки гаджетов:
Galaxy S10e/S10/S10+/S10 5G/S10 Lite
Galaxy Note 10/Note 10+ (LTE/5G)/Note 10 Lite
Galaxy Note 20/Note 20 Ultra
Galaxy S20/S20+/S20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy Fold (LTE/5G)/ Z Fold 2
Galaxy Z Flip (LTE/5G)
Galaxy A20/A20e/A20s
Galaxy A21/A21s
Galaxy A30/A30s
Galaxy A31
Galaxy A40
Galaxy A41
Galaxy A42 5G
Galaxy A50/A50s
Galaxy A51/A51 5G
Galaxy A60
Galaxy A70/ A70s
Galaxy A71/A71 5G
Galaxy A80
Galaxy A90 5G
Galaxy A8s
Galaxy M01
Galaxy M11
Galaxy M21
Galaxy M30s
Galaxy M31
Galaxy M40
Galaxy M51
Xcover 4s, Xcover FieldPro, Xcover Pro
Galaxy Tab S5e
Galaxy Tab S6/S6 Lite
Galaxy Tab S7 / Tab S7+
Galaxy Tab A 10.1 2019
Galaxy Tab A 8.0 2019
Galaxy Tab A7
Galaxy Tab Active Pro
Читать также: Samsung Galaxy S10 Lite начал получать обновление до One UI 2.5
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Комментарии