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Samsung Galaxy S10 Lite начал получать обновление до One UI 2.5

05.09.2020 968 0

Пообещав скорое обновление своих свежих флагманов, Samsung не забыл и про прошлогодний Galaxy S10 Lite.

Galaxy S10 Lite

 

На своей презентации Unpacked корейская компания пообещала улучшенную и увеличенную поддержку своих устройств. Сначала разговор шел про свежие устройства, но в последующие дни компания подтвердила, что заботу ощутят и пользователи прошлогодних устройств.

 

Пару дней назад Samsung выпустила One UI 2.5 для линейки Galaxy S10, за исключением S10 Lite. Пользователи S10 Lite, не волнуйтесь, ваш смартфон получит последнюю версию графического интерфейса Samsung. Более того, это уже начало происходить.

 

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К сожалению, на данный момент подробного журнала изменений в обновлении One UI 2.5 для S10 Lite не существует, но фанатское издание SamMobile сообщает, что новая прошивка не включает в себя все функции, которые входили в обновление One UI 2.5 для остальных моделей серии S10, главной из которых является режим Pro Video.

 

Samsung Galaxy S10 Lite One UI

 

Тем не менее, обновление расширяет функционал приложения камеры, а также анимированные фотографии теперь имеют возможность записи звука. Кроме того, навигационные жесты Google теперь работают по всей системе, даже при запуске стороннего лончера.

 

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Обновление One UI 2.5 для Galaxy S10 Lite выходит с номером G770FXXU3CTH4, и первыми получат его пользователи из Испании. Как только оно дойдет до наших стран, проверить его наличие будет очень просто – перейдите в меню «Настройки» > «Обновление программного обеспечения"» и нажмите на кнопку «Обновить».

 

Обновление One UI Samsung S10 Lite

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Источник: SamMobile


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Samsung Galaxy S10 Lite One UI 2.5
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 05.09.2020

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Samsung Galaxy S10 Lite начал получать обновление до One UI 2.5