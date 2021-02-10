Какие Xiaomi получат Android 12 и MIUI 13: список смартфонов

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Опубликован обновленный список претендентов на Android 12 и перечень тех, кто получит MIUI 13

Xiaomi довольно вяленько обновляет свои смартфоны до новой итерации операционной системы Android. Обласканными являются актуальные флагманы для рынка Китая, которые в последние годы оказываются в авангарде тех, кто быстро получает новую версию зеленого робота. Но это не означает, что пользователям неинтересно знать, обновится их смартфон до очередной итерации Android или нет.

Две недели назад в сети появился список моделей Xiaomi, Redmi, POCO и Black Shark, которые могут рассчитывать на получение обновления Android 12. Это не официальный перечень, но его создатели уверяли, что составлен он с учетом политики поддержки Xiaomi и на основе данных, полученных от разработчиков MIUI.









Прошло две недели и в список внесли коррективы. Из претендентов на получение Android 12 выбыли POCO C3, POCO M2 и POCO M2 Reloaded. Уже не вызывает сомнений, что Redmi Note 9 4G, Redmi 9T и Redmi 9 Power обновятся до Android 12. Произошло пополнение в списке девайсов, на которых уже идет тестирование двенадцатой версии зеленого робота. Компанию флагманам серии Xiaomi Mi 111 теперь составили Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro и Redmi K30S Ultra. А это означает, что они в числе первых обновятся до стабильной версии Android 12.





Что касается сроков и очередности выхода апдейтов, то нет никакой информации. Напомним также, что этот перечень не официальный и финальный шорт-лист смартфонов на получение Android 12 можно ожидать в августе одновременно с анонсом MIUI 13 или в сентябре, когда должны представить финальную сборку Android 12.





Если говорить о MIUI 13, то вот примерный список смартфонов, которые должны ее получить:





серия Xiaomi Mi 11

линейка Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi Mix Fold;

серия Redmi Note 10;

линейка Redmi Note 9;

серии Redmi K40;

серия Redmi K30;

серия Redmi K20;

линейка Redmi 9;

серия Redmi 10X;

POCO M2/M2 Pro;

Poco X3 /POCO X3 NFC/ Poco X3 Pro

POCO X2/X2 Pro;

Black Shark 4/4 Pro;

Black Shark 3/3 Pro/3S;

Black Shark 2/2 Pro.

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Источники: twitter, xiaomiui